Duas melhores criptomoedas para comprar em 2024, de acordo com analistas da Genial Investimentos

O mercado de criptomoedas enfrentou um cenário desafiador ao longo dos últimos anos, mas segue despertando interesse dos investidores. Para aqueles que buscam diversificar patrimônio em 2024 e investir em moedas digitais, os especialistas da Genial Investimentos enxergam um cenário promissor para o bitcoin e o ether.

“Visualizamos para 2024 um ano marcante para o mercado cripto, dado o início do ano com a histórica aprovação dos antecipados ETFs spot de bitcoin. Acreditamos também que as perspectivas de melhora do cenário macroeconômico terão impacto positivo no mercado cripto, uma vez que, historicamente, há uma alta correlação entre os períodos de maior liquidez na economia e os ciclos de alta de cripto”, afirmam Erich Marinelli e Bruno Bandiera, analistas de criptomoedas da Genial Investimentos.

Em 2023, o bitcoin registrou alta de 177%, enquanto o ether subiu 102%. Contudo, devido ao dilema do grande potencial versus a assimetria do mercado cripto, os analistas sugerem a alocação de 1% a 5% do portfólio do investidor nestes ativos digitais. Essas moedas são as top picks da Genial no setor cripto.

No caso do bitcoin, Marinelli recorda que este é o maior criptoativo do mundo.

“A tese de investimentos em bitcoin se fortalece à medida que observamos sua resiliência ao longo dos anos e o crescente interesse institucional. O bitcoin fortaleceu sua tese como uma reserva de valor e um ativo de diversificação sólido em um portfólio bem equilibrado”, destaca o especialista.

Criptomoeda para comprar em 2024

No caso do ether, embora exista mais risco agregado na comparação com o bitcoin, a moeda apresenta uma perspectiva promissora.

“Ainda é um ecossistema em desenvolvimento e depende do sucesso de atualizações e implementações para atingir seu objetivo final. No entanto, sua vantagem como pioneira no espaço de contratos inteligentes e o efeito rede construído continuam a ser fatores distintivos”, explica Bandiera.

Para investir nos dois papéis, a dupla sugere que os investidores façam essa movimentação por meio dos ETFs BITH11 e ETHE11, que replicam a performance do bitcoin e do ether, respectivamente.

Outra opção é o ETF HASH11, que oferece uma alocação em uma cesta diversa de criptoativos.

“Mais de 95% da composição do ETF é representada por bitcoin e ether, proporcionando uma exposição conveniente a ambos os ativos líderes no mercado de criptomoedas. Esta estratégia permite aos investidores de perfil moderado desfrutar de uma relação risco-retorno favorável, aproveitando os benefícios de diversificação sem a necessidade de rebalancear manualmente o portfólio”, dizem os analistas.

Retrospectiva 2023 e Perspectivas 2024

Marinelli e Bandiera relembram que 2023 foi um dos anos “mais conturbados da história do mercado cripto”.

“Resquícios dos acontecimentos de 2022 permaneceram assombrando o mercado, deteriorando as perspectivas para o setor. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) colaborou com medo e incerteza enquanto representantes do setor clamavam por clareza regulatória”, escrevem os analistas.

Mas o mercado começou a mudar à medida que o ETF à vista de bitcoin avançava nos Estados Unidos. “Além disso, o bitcoin também fortaleceu sua tese como reserva de valor após um ótimo desempenho em meio ao aumento das tensões geopolíticas que castigaram os mercados tradicionais”, diz Bandiera.

Para 2024, Marinelli segue otimista com o setor. “A aprovação de múltiplos pedidos de ETF de bitcoin à vista nos EUA representa uma mudança de paradigma importante para a classe de ativos que agora vai ter um caminho mais fácil até os investidores tradicionais.”

