Dos carros-fortes para as criptomoedas: Brink's investe em empresa de custódia de ativos digitais

A Brink’s, empresa famosa por transportar dinheiro e ouro em carros-fortes há 164 anos, anunciou nesta quarta-feira, 24, um investimento na BitGo, uma das maiores empresas focadas em custódia institucional de criptomoedas.

Os detalhes financeiros e o valor do investimento não foram divulgados pelas empresas, de acordo com o CoinDesk. No entanto, o investimento foi classificado como “estratégico” e demonstra o interesse da empresa que se destaca no manuseio de dinheiro em cédulas, na ascensão dos ativos digitais.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

“Como grande parte da nossa indústria e da indústria de serviços financeiros se prepara para a tokenização digital de potencialmente muitos ativos, foi muito estratégico da parte deles entrar em contato conosco. Acho que a Brink’s continuará a alocar recursos para seu escritório de ativos digitais”, disse o vice-presidente da BitGo, Baylor Myers, em uma entrevista à CoinDesk.

Investimento "estratégico"

Em 2022, a Brink’s já havia feito uma parceria com a Metaco, empresa suíça de custódia de criptoativos. Agora, a empresa famosa por seus carros-fortes reforça o interesse no setor com o investimento na BitGo.

A tradição da Brink's de transportar dinheiro e ouro ao redor do mundo cria “um casamento interessante” para um custodiante de criptoativos, de acordo com a presidente da BitGo Trust, Jody Mettler.

“Ter uma presença global em locais seguros é importante para nós à medida que avançamos para regiões como Ásia-Pacífico e EMEA. Significa ser capaz de aproveitar sua rede e experiência nessas regiões para protocolos e locais de segurança”, disse Mettler.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok