Donos de token do Coritiba recebem mais de R$ 1 milhão por venda de jogador Dodô

A Liqi, uma empresa de tokenização de ativos, concluiu em fevereiro o pagamento de R$ 1 milhão para os investidores que adquiriram o token do time de futebol Coritiba. O valor é referente a todas as parcelas enviadas após a venda do jogador Dodô, que estava no Shakhtar Donetsk e agora atua no Fiorentina.

Além de Dodô, os donos do token também receberam valores referentes às vendas dos jogadores Matheus Cunha e Rodrigo Guth. No total, foram distribuídos mais de R$ 2 milhões, em um modelo que deverá continuar em vigor pelo menos até 2026.

Chamado de Coritiba Token, o criptoativo está ligado ao chamado "Mecanismo de Solidariedade" criado pela Fifa. O mecanismo busca recompensar clubes de futebol que contribuíram para a formação de um jogador, mesmo depois que ele deixe de atuar pelo time.

Com o mecanismo, o clube tem direito a receber uma porcentagem do total fechado em negociações do jogador. O token do Coritiba não é o único do tipo no mercado, com a modalidade de tokenização ganhando força nos últimos anos ao oferecer um mecanismo de obtenção de liquidez para os clubes.

Criptoativos no futebol

Daniel Coquieri, CEO da Liqi, afirma que "ver os investidores que compraram o token do Coritiba recebendo mais de R$1 milhão, e ver o time conseguindo aproveitar os benefícios da tokenização, só mostra o quanto os tokens vêm provando sua necessidade no mercado".

O Santos é outro tipo que também apostou na estratégia, lançando o Token da Vila. Em agosto de 2023, ocorreu a distribuição de R$ 18 milhões aos seus detentores após a transferência do jogador Neymar para o clube árabe Al-Hilal, com os investidores recebendo R$ 29,27 por token.

Outros clubes também têm apostado nos tokens para oferecer vantagens diferentes para os compradores. É o caso do Grêmio, que lançou em 2023 um Fan Pass que dá direito a diferentes experiências e recompensas para os compradores, idealizado como uma evolução dos chamados Fan Tokens.

Entre os benefícios estão experiências como o recebimento de camisetas autografadas por jogadores do time, mensagens personalizadas de ídolos, direito de assistir a um jogo no camarote da Arena do Grêmio, ter uma disputa de pênaltis com jogadores e uma viagem para assistir a uma partida fora de casa.

