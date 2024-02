Donald Trump diz que "muitas pessoas estão abraçando o bitcoin" e defende regulação

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou na última quinta-feira, 22, que "muitas pessoas estão abrançando o bitcoin", citando um uso crescente da criptomoeda como um meio de pagamento e ressaltando a necessidade de regulação do ativo. Com as novas falas, o político indicou uma mudança de opinião sobre o bitcoin.

Trump, que é o favorito para ser o candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais deste ano, falou sobre a criptomoeda durante uma entrevista para a Fox News. O ex-presidente foi questionado se o "próximo passo lógico" não seria apoiar o ativo devido ao seu caráter descentralizado.

Em resposta, o político sinalizou uma visão positiva sobre o bitcoin: "Eu sempre gostei de uma moeda. Eu gosto do dólar, mas muitas pessoas estão usando [o bitcoin] e, francamente, ele ganhou vida própria".

"Você provavelmente vai precisar ter algum tipo de regulação, mas muitas pessoas estão abraçando [o bitcoin]. E mais e mais eu estou vendo as pessoas querendo pagar com bitcoin, e você está vendo algo que é interessante, então eu consigo viver com isso", explicou Trump. Atualmente, os Estados Unidos não possuem uma regulação específica para criptomoedas.

Anteriormente, o político compartilhou críticas à criptomoeda. Em junho de 2021, ele se referiu ao ativo como um "golpe". "Eu não gosto dele porque é uma outra moeda competindo com o dólar, essencialmente é uma moeda competindo com o dólar. Eu quero que o dólar seja a moeda de todo o mundo", disse à época.

Já em 2019, ele afirmou que "não era um fã" do bitcoin e de outras criptomoedas, dizendo que elas "não são dinheiro" devido à alta volatilidade. Agora, porém, o ex-presidente sinaliza uma mudança de postura em relação ao ativo.

Por outro lado, Donald Trump disse em janeiro deste ano que "nunca vai permitir" a criação do Dólar Digital, a moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) do país. As CBDCs são versões digitais das moedas fiduciárias tradicionais de um país, criadas a partir da inserção da moeda em redes blockchains.

Trump justificou sua posição afirmando que as CBDCs "são uma ameaça perigosa para a liberdade, e eu vou impedir que elas cheguem nos Estados Unidos. Essas moedas dariam ao governo federal um controle absoluto sobre o dinheiro. Eles poderiam pegar seu dinheiro e você nem saberia que ele sumiu".

O ex-presidente também se tornou conhecido pelas iniciativas envolvendo o mundo cripto. Em agosto de 2023, ele revelou que tinha mais de US$ 2,5 milhões investidos na criptomoeda ether. Além disso, ele lançou diversas coleções de tokens não-fungíveis (NFTs, na sigla em inglês) nos últimos anos.

