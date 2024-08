Donald Trump lança "tênis do bitcoin" com preço de R$ 2,5 mil; unidades já esgotaram

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump lançou nesta semana uma coleção de "tênis do bitcoin" que esgotou horas após a liberação de vendas, com unidades limitadas. A novidade foi anunciada dias depois da participação do político em um dos principais eventos do mercado cripto.

Em uma publicação na rede social Truth Social, Trump disse que a participação no evento "foi ótima!". Já sobre a coleção de tênis, ele comentou que "eles são de edição limitada, numerados e você pode pagar usando bitcoin ou a sua criptomoeda favorita. Divirta-se".

Pela imagem compartilhada pelo ex-presidente, os tênis vêm em duas cores - preto e dourado - e contam com o símbolo do bitcoin, o nome de Trump e a expressão "criptopresidente", que já foi usada pelo próprio político para se referir à sua posição favorável ao setor.

Ao todo, foram disponibilizados 1 mil unidades dos tênis, com os preços variando entre US$ 299 e US$ 500. Horas após o lançamento, todas as unidades foram vendidas. Agora, alguns pares estão anunciados em sites de revenda por até US$ 2,5 mil.

O projeto foi vendido pela CIC Ventures, uma empresa controlada por Trump, mas o site do projeto afirma que a iniciativa não tem relação oficial com a campanha do político para as eleições presidenciais deste ano, em que ele disputará contra a atual vice-presidente Kamala Harris.

O site informa ainda que os tênis não foram criados, vendidos ou produzidos por Trump ou pessoas associadas a ele. Os produtos são descritos como "exclusivos" e que buscam "celebrar o futuro das finanças e a liderança do presidente Trump, corajosamente estampada com um símbolo do bitcoin".

Trump em evento sobre cripto

Durante a participação no evento Bitcoin Conference no último sábado, 27, Trump disse que tinha grande respeito pela comunidade do bitcoin, acrescentando que "isso [o setor] é como a indústria do aço" era quando o ex-presidente era jovem.

Ele também previu que "um dia" o bitcoin ultrapassaria o ouro, dizendo que "o bitcoin não é apenas uma maravilha da tecnologia, como você sabe, é um milagre da cooperação e da realização humana".

Trump também afirmou que seria o melhor candidato para a comunidade de criptomoedas e bitcoin, enfatizando para a multidão que [se eles votassem nele para a presidência] "vocês ficariam muito felizes, ficariam muito felizes", antes de incitar a multidão a agradecê-lo pelo trabalho que ele estava prestes a fazer.