Dona da Bolsa de Londres vai usar blockchain para negociação de ativos

O LSE Group, responsável pela Bolsa de Valores de Londres, planeja lançar uma nova plataforma para negociação de ativos tradicionais que vai utilizar a tecnologia blockchain. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 4, pelo site Financial Times, mas não houve divulgação de uma data para o lançamento.

De acordo com a publicação, a empresa teria atingido um "ponto de inflexão" após analisar o potencial que a tecnologia traria para o mercado tradicional. O estudo durou quase um ano, e os resultados encorajaram o grupo a prosseguir com a criação de uma nova plataforma de negociação.

O atual chefe de mercados de capitais do LSE Group, Murray Ross, destacou que o projeto não vai envolver a negociação de criptomoedas, mas sim o uso de tecnologia blockchain em ativos digitais para aumentar a eficiência na compra, venda e custódia de ativos.

Segundo ele, a ideia é "usar essa tecnologia digital para tornar o processo mais simples, suave, barato e transparência, e ter tudo isso de forma regulada". Nesse sentido, a empresa está em contato com os reguladores do mercado financeiro do Reino Unido para discutir a questão.

Uma hipótese que estaria sendo considerada pelo LSE Group é a criação de uma entidade separada e que seria focada apenas na aplicação de tecnologia no mercado financeiro, separando os negócios atualmente desenvolvidos pelo grupo. A Bolsa de Londres é uma das mais antigas do mundo.

Reino Unido e regulação de criptoativos

Recentemente, o Reino Unido concluiu a aprovação de uma lei que vai regulamentar o mercado de criptomoedas. Batizada de Ato para Serviços Financeiros e de Mercado, a lei estabelece diversas regras para o funcionamento de companhias que oferecem serviços envolvendo ativos digitais no país.

A lei deve entrar em vigor em junho de 2024. Com ela, o setor de criptomoedas passa a ser considerado um segmento regulado no país. O projeto tem um escopo mais amplo, que restabelece a autoridade e jurisdição dos reguladores britânicos sobre o mercado financeiro do país após a conclusão do Brexit, processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Os trechos sobre ativos digitais foram incluídos posteriormente.

Assim que a lei entrar em vigor, o Tesouro do Reino Unido, a Autoridade de Conduta Financeira, o Banco da Inglaterra e o Regulador de Sistemas de Pagamentos passarão a ter as respectivas competências para criar regras específicas para criptomoedas e empresas do setor, com cada um seguindo os escopos definidos por lei para as áreas de atuação.

