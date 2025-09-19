Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Dolarização nos investimentos: Mynt, do BTG, recomenda stablecoins para exposição do dólar

Entre os benefícios do “dólar digital” estão isenção de IOF e disponibilidade 24 horas por dia, segundo os analistas de research da plataforma cripto do BTG

(SimpleImages/Getty Images)

(SimpleImages/Getty Images)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09h30.

Tudo sobreCriptoativos
Saiba mais

A dolarização dos investimentos é uma prática antiga que visa proteger o patrimônio da desvalorização. No entanto, novas ferramentas trouxeram modernidade a este tipo de investimento, incluindo os criptoativos.

Um novo relatório da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, chamado “Dolarização com Stablecoins”, explora a dolarização dos investimentos através das criptomoedas que acompanham o valor de um determinado ativo, geralmente o dólar.

Também conhecidas como “dólar digital”, stablecoins como a USDC, segunda maior do mundo em capitalização de mercado, são recomendadas pela equipe de research da Mynt para garantir proteção cambial, diversificação risco-país e aproveitar uma assimetria positiva para manter parte do caixa em dólar nos níveis atuais.

O time de macro strategy do BTG Pactual projeta um cenário-base para o dólar de R$ 5,60, com projeções otimistas de R$ 5,30 e pessimistas de R$ 5,75 até o final de 2025.

Vantagens da dolarização com stablecoins

Entre as vantagens citadas para a dolarização através de stablecoins, os analistas Matheus Parizotto e João Galhardo, do time de research da Mynt, apontaram para a isenção de IOF, custódia automática na plataforma e o fato deste tipo de investimento não ter rolagem como nos contratos futuros ou depender do horário de pregão.

“Para quem busca proteção cambial no dia a dia, a solução via stablecoin é direta: não tem rolagem como nos contratos futuros, não depende de horário de pregão e conta com a infraestrutura do BTG cuidando da custódia enquanto você decide quando e como usar. Não há IOF nessa operação e a custódia é automática, ou seja, você não precisa fazer nada além da compra”, afirma o relatório.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:CriptoativosCriptomoedasFinançasBTG Pactual

Mais de Future of Money

Stablecoins são o 'Wi-Fi' do mercado de criptomoedas, diz CEO da Coins.xyz

Autor de ‘Pai Rico, Pai Pobre’ diz que ‘ETFs são para perdedores’ e recomenda outros investimentos

ETFs de XRP e dogecoin estreiam nos Estados Unidos, ampliando oferta de criptomoedas na bolsa

Blockchains vão passar por 'seleção natural' sem interoperabilidade, diz líder global da Stellar

Mais na Exame

Mundo

Terremoto de magnitude 6.1 atinge o Leste da Indonésia; veja vídeos

Negócios

A família empreende em SC há 140 anos. Agora, herdeiras da 6ª geração planejam faturar R$ 1 bilhão

Tecnologia

iPhone 17 estreia com filas e espera de até 4 semanas pelos modelos Pro

Brasil

Restrição de circulação imposta a Padilha pelos EUA é mais severa que de cubanos, sírios e russos