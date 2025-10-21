'Dólar digital' não vai gerar crise em depósitos bancários, diz regulador dos EUA

Jonathan Gould, líder do Escritório do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês), nos Estados Unidos afirmou nesta semana que a expansão das stablecoins não vai gerar uma saída rápida e repentina de capital atualmente alocado em depósitos bancários. Ele também defendeu que bancos adotem essas criptomoedas.

Durante sua participação em um evento nos Estados Unidos, Gould disse que as stablecoins precisam ser usadas pelos bancos como ferramentas para aumentar a competitividade no setor. Ele afirmou ainda que esses ativos não seriam uma ameaça existencial para os bancos.

As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral ao dólar. O avanço recente do segmento já gera especulações sobre uma possível substituição de depósitos bancários por investimentos nessas criptomoedas, o que poderia impactar o negócio de bancos.

Gould defendeu que qualquer fuga de depósitos bancários "não vai ocorrer sem que a gente perceba" e que o movimento "não ocorreria da noite para o dia". Ele reforçou que o governo dos Estados Unidos também não pretende permitir que esse cenário ocorra.

"Se ocorresse uma fuga material do sistema bancário, eu tomaria alguma ação", ressaltou. Ele disse ainda que associações comerciais e oficiais do país também impediriam qualquer impacto negativo das stablecoins para o setor bancário.

O regulador americano comentou ainda que o uso das stablecoins para pagamentos pode surgir como um caso de uso potencial para os bancos, mas também teria a capacidade de "quebrar parte da dominância que existe atualmente de bancos muito grandes no sistema de pagamentos dos EUA".

Ele ressaltou que os reguladores atuariam para que esse processo "ocorresse de uma forma segura". Recentemente, os Estados Unidos aprovaram o Genius Act, a primeira regulação do país específica para o segmento de stablecoins, com forte defesa do presidente Donald Trump.

A expectativa é que a regulação estimule a adoção dessas criptomoedas por bancos e grandes empresas tradicionais. O posicionamento de Gould indica que o regulador dos Estados Unidos já está atento a possíveis impactos mais amplos desse movimento, incluindo para a estabilidade do sistema americano.

