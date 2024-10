Dogecoin supera bitcoin e dispara mais de 14%, influenciada pelas eleições nos EUA

A criptomoeda meme dogecoin é um dos principais destaques do mercado nesta terça-feira, 29. O ativo acumula uma valorização de mais de 14% nas últimas 24 horas, segundo dados da plataforma CoinGecko, superando até mesmo o bom desempenho do bitcoin e marcando a segunda maior valorização de todo o mercado no dia.

A valorização da dogecoin ocorre após ela ser citada pela segunda vez pelo bilionário Elon Musk durante um evento de campanha em prol de Donald Trump, que é candidato às eleições presidenciais dos Estados Unidos que ocorrerão na próxima terça-feira, 5.

Musk voltou a dizer que foi convidado por Trump para criar e chefiar um órgão do governo que seria responsável por "aumentar a eficiência" e reduzir gastos do setor público norte-americano. O que chamou a atenção de investidores, porém, foi a sigla do órgão: D.O.G.E. Para muitos, a escolha é uma referência direta à criptomoeda.

Logo após citar a proposta durante o evento de campanha, Musk também compartilhou no X, antigo Twitter, uma montagem em que uma pose sua durante seu discurso é comparada a um meme de um cachorro da raça Shiba Inu que acabou dando origem a diversos memes na internet.

O meme também acabou gerando a própria dogecoin, que se aproveita da popularidade e da comunidade criada em torno do Doge. Para o analista Paul Howard, da empresa Wincent, a valorização da dogecoin é, na prática, "uma jogada dos investidores que querem se aproveitar da popularidade de Trump".

"A dogecoin agora está intimamente ligada ao resultado das eleições nos Estados Unidos devido à sua popularidade com Elon Musk", avalia. Entretanto, isso também pode gerar um risco para o ativo, já que uma vitória de Kamala Harris poderá resultar em fortes perdas para a criptomoeda.

Por enquanto, porém, a dogecoin tem sido beneficiada por uma crescente percepção entre investidores de varejo de que Donald Trump é o favorito para vencer as eleições. Esse sentimento também tem beneficiado outras criptomoedas, incluindo o bitcoin, e ações de empresas ligadas ao ex-presidente.

Já a relação entre Musk e a dogecoin é antiga. Apenas neste ano, ele chegou a chamar o ativo de "a criptomoeda do povo", cogitou incluí-la como uma opção de pagamento para carros da Tesla e foi inocentado em um processo bilionário em que era acusado de ter manipulado os preços do ativo com suas declarações.