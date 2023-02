‘Do zero ao trilhão’: bolsa de valores lança curso com certificado gratuito sobre criptoativos

A B3, Bolsa de Valores Brasileira, ofertará uma nova edição de um curso com certificado gratuito sobre criptoativos. Em parceria com a QR Asset Management, o curso “Como Investir em Cripto na Bolsa” tem como objetivo educar investidores sobre a nova classe de ativos e será 100% online.

Segundo um comunicado de imprensa, a QR Asset e a B3 identificaram a importância de uma segunda edição do curso com atualizações sobre os desdobramentos mais recentes do mercado cripto. Em um período que ficou conhecido como “inverno cripto”, a classe de ativos passou por uma crise que levou projetos e empresas ao colapso.

Mas nem tudo foi ruim para as criptomoedas no último ano. Além disso, o momento também foi marcado pela aprovação do marco regulatório do setor no Brasil, em dezembro de 2022, e pelo aumento no número de investidores cripto na bolsa, que alcançou os 5 milhões.

Para Alexandre Ludolf, Diretor de Investimentos da QR Asset, educar os investidores nesta classe de ativos é uma obrigação das empresas do setor. Com o aumento da adoção e do interesse do público, diversos novos produtos estão disponíveis no mercado e cabe ao investidor tomar boas decisões.

“Iniciativas de educação como essa, ainda mais com endosso da B3, são fundamentais para fortalecer o mercado e munir os investidores de conhecimento e discernimento para que tomem suas decisões com autonomia. A ação é especialmente importante no contexto atual, de evolução regulatória, em que o setor como um todo passa a ter mais segurança jurídica para expandir soluções e produtos. O objetivo é aprofundar conceitos e teses para quem já tem um pouco de conhecimento acerca do mercado, sem perder de vista os iniciantes, que também conseguirão acompanhar as aulas tranquilamente”, disse.

O período de matrícula para o curso começa no dia 27 de fevereiro e quem concluir o “Como Investir em Cripto na Bolsa” receberá um certificado assinado pela Bolsa de Valores. Segundo a QR Asset, o conteúdo levou em consideração investidores de diversas faixas etárias e níveis de conhecimento sobre finanças.

Dividido em quatro módulos, as aulas vão desde “do zero ao trilhão” sobre o nascimento e ascensão do mercado das criptomoedas, até a dicas de investimento no último módulo, chamado “como investir em cripto na bolsa”.

Todas as aulas serão ministradas por especialistas do mercado cripto, como Fernando Ulrich, sócio da Liberta Investimentos; Fernando Carvalho, CEO da holding QR Capital; Alexandre Ludolf, Diretor de Investimentos da QR Asset Management; Theodoro Fleury CFA, gestor da QR Asset Management; Gerson Júnior PhD, analista quantitativo da QR Asset Management; Rafael Izidoro, CEO da Rispar; e Cauê Oliveira, Head de Research do BlockTrends.

