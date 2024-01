Do fax às moedas digitais: CEO fala de inovações em seus 31 anos de carreira

José Alexandre Freitas saiu de estagiário para CEO na Oliveira Trust, gestora de R$ 150 bilhões em patrimônio administrado que abriu o capital na CVM em 2021 e está com um IPO no radar para 2024.

A evolução das tecnologias envolvidas no mercado financeiro nos últimos anos fez com que a gestora investisse nas tokenizadoras Liqi e BEE4. No Bloco a Bloco, José Alexandre Freitas, que está à frente da Oliveira Trust e passou a maior parte de sua carreira da gestora, conta sua visão sobre essas mudanças no setor e as perspectivas para a tokenização no futuro:

