Disney lança plataforma de NFTs em parceria com gigante do setor

Nesta terça-feira, 14, a Disney e a Dapper Labs anunciaram a lista de espera para a nova plataforma Disney Pinnacle, que irá reproduzir digitalmente os pins colecionáveis dos parques de diversão através da tecnologia blockchain.

Darth Vader e Buzz Lightyear no blockchain

Personagens famosos da Disney, Pixar e Star Wars já foram confirmados na nova plataforma. Os tokens não fungíveis (NFTs) servirão como pins digitais colecionáveis e negociáveis para os fãs das franquias de sucesso da Disney.

“É um design de economia atualizado, equilibrado entre a acessibilidade para o fã comum e ativos de edição limitada e super edição limitada para alguns colecionadores mais exclusivos. E é o acesso a todo o universo Disney, sob um mesmo teto”, disse Roham Gharegozlou, CEO da Dapper Labs.

Enquanto os usuários da plataforma poderão comprar e trocar pins digitais de personagens como Darth Vader, Buzz Lightyear e as famosas emoções de “Divertidamente”, a presença dos clássicos super-heróis da Marvel ainda não estará inclusa no lançamento.

A plataforma de NFTs da Disney terá foco no usuário de smartphones e já possui uma lista de espera para os interessados em testar a experiência antes do lançamento, que ainda não possui uma data oficial para o público.

NFTs em alta de novo?

Apesar do recente declínio no mercado de NFTs, a Dapper Labs ainda é um dos nomes mais proeminentes no setor. Responsável por grandes sucessos como NBA Top Shot e NFL All Day, a empresa possui o seu próprio blockchain, chamado Flow, em que será construída a Disney Pinnacle.

A Dapper Labs foi fundada no Canadá em 2018 e chegou a receber um investimento de US$ 15 milhões da Animoca Brands. Neste ano, a empresa realizou três rodadas de demissões de funcionários. Apesar disso, Roham Gharegozlou se mantém otimista em relação ao setor:

“Quando lançamos nossa última série de produtos, ficou claro que os NFTs ainda estavam em sua fase ‘dial-up’, no sentido dos tipos de produtos aos quais você tinha acesso e quão portáteis e interoperáveis tudo era. Estamos muito animados com o futuro desta tecnologia e com o quanto os produtos vão melhorar nos próximos anos”.

