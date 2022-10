Diretor do Fed: 'uma versão digital não vai melhorar as qualidades do dólar'

Uma moeda digital do banco central (CBDC) dos Estados Unidos não melhoraria as qualidades do dólar fiduciário dos EUA que as empresas estrangeiras mais valorizam, disse Christopher Waller, diretor do Conselho do Federal Reserve dos EUA, em um discurso divulgado em 14 de outubro. através das lentes da segurança nacional em um simpósio realizado na Universidade de Harvard.

Waller tinha uma visão mais favorável da stablecoin lastreada em dólar. Stablecoins são criptomoedas de valor estável, que podem acompanhar o preço de determinado ativo.

O papel do dólar americano em todo o mundo é uma área onde a economia, as CBDCs e a segurança nacional se encaixam, disse Waller. A indiscutível primazia do dólar no mundo traz benefícios para os Estados Unidos e os demais países onde o dólar desempenha um papel em suas economias ou como moeda de reserva.

Essa primazia não se deve a fatores tecnológicos e, portanto, a introdução de uma CBDC dos EUA não afetaria as razões dessa primazia, argumentou Waller. Ele expressou dúvidas de que “a suposta mudança no cenário de pagamentos como resultado do crescimento de ativos digitais, particularmente CBDCs” seja uma ameaça ao status do dólar americano no mundo fazendo acordos ou armazenando valor, embora os CBDCs estrangeiros possam obter ganhos em relação ao dólar como um meio de transação.

No âmbito econômico interno, ele disse que:

“É improvável que uma CBDC dos EUA reformule drasticamente a liquidez ou a profundidade dos mercados de capitais dos EUA. É improvável que afete a abertura da economia dos EUA, reconfigure a confiança nas instituições dos EUA ou aprofunde o compromisso dos Estados Unidos com o estado de direito”.

Isso contrasta com o papel da stablecoin, na visão de Waller. Ele rejeitou as sugestões de que as stablecoins poderiam ameaçar a eficácia da política econômica com a simples declaração “Não acredito que seja esse o caso”. Observando que “quase todas as principais stablecoins” são denominadas em dólares, Waller concluiu que “a política monetária dos EUA deve afetar a decisão de manter stablecoins semelhante à decisão de manter a moeda [EUA]”. Presumivelmente, isso ampliaria a influência econômica dos EUA.

Waller incluiu doses consideráveis ​​de erudição e opinião em seu argumento. Ele afirmou: “Os fatores que impulsionam o papel do dólar como moeda de reserva são bem pesquisados ​​e bem demonstrados”, por exemplo. Outros elementos de seu argumento foram produzidos por ele mesmo. “Estou muito cético de que uma CBDC por si só possa reduzir suficientemente os atritos de pagamento tradicionais” e “não tenho certeza se mesmo uma grande emissão de uma stablecoin poderia ter algo mais do que um efeito marginal” no papel do dólar americano, acrescentou.

Waller disse ainda que: “Continuo aberto aos argumentos apresentados por outros neste espaço”. Ele declarou suas posições sobre CBDCs e stablecoins antes e apresentou outros argumentos contra um CBDC dos EUA.

A melhor experiência e atendimento em português. Ninguém merece consultar o tradutor online enquanto tem problemas com o suporte, por isso, a Mynt tem atendimento humanizado 24 horas e em português. Abra sua conta e tenha uma experiência única ao investir em crypto.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok