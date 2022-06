Diretor do Fed explica quem precisa da regulação de criptomoedas e porque a demanda por ela cresce

A regulamentação é necessária para abrir o ecossistema de criptomoedas a um público maior, disse o diretor do Conselho do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos, Christopher Waller, em uma audiência na Conferência SNB-CIF sobre Criptoativos e Inovação Financeira em Zurique, Suíça. Os intermediários financeiros podem ajudar a gerenciar o risco para novos usuários de criptomoedas, mas não podem eliminá-lo, disse Waller, e produtos financeiros novos e de rápido crescimento precisam da confiança do público para sobreviver.

O representante da instituição usou exemplos históricos para mostrar a relação entre inovação técnica, regulação e acumulação de fortunas. “A nova tecnologia – e a falta de regras claras – significaram que algumas novas fortunas foram feitas, mesmo quando outras foram perdidas”, disse Waller .

Investidores experientes sabem como operar em mercados não regulamentados e podem não precisar ou querer regulamentação, continuou Waller. Ele apontou para uma pesquisa recente do Fed que mostrou que, mesmo com o boom dos criptoativos nos últimos anos, apenas 12% dos adultos americanos possuem criptomoedas e 99% deles as mantêm para fins de investimento.

Intermediários no mercado financeiro podem querer regulamentação porque novos usuários que têm experiências negativas com criptomoedas podem entrar em disputas com eles. Waller explicou: “Quando os investidores comuns começam a perder suas economias de uma vida inteira, por nenhuma razão, exceto querer participar de um mercado aquecido, as demandas por ação coletiva podem aumentar rapidamente”.

Essas demandas podem crescer na socialização de perdas individuais, como pedidos de reembolso de pequenos investidores que sofreram perdas no colapso do ecossistema Terra (LUNC; anteriormente, LUNA), raciocinou o membro do Fed. Isso, por sua vez, leva ao aumento da demanda por regulamentação para evitar que a situação se repita.

Para permitir amplo acesso ao ecossistema de criptomoedas, Waller concluiu:

“[...] a questão não é sobre o que os usuários experientes desse ecossistema querem – é sobre o que o resto do público precisa para ter confiança na segurança do ecossistema e, para melhor ou pior, você não pode programar confiança. ”

