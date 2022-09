Direitos autorais de NFTs: descubra como lucrar com o seu token não fungível

Os tokens não fungíveis (NFTs) ainda são uma tecnologia muito nova, então é natural que investidores ainda se sintam confusos quando o assunto são os direitos autorais daquela imagem. Mas, e se eu te disser que dependendo da coleção, você pode explorar e ganhar dinheiro realizando trabalhos derivados sobre o seu NFT?

Assista ao vídeo e descubra como não perder a onda que já transformou NFTs em jogadores de futebol, músicos de uma banda e até atores de Hollywood!

