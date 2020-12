Visa anuncia parceria para cartão de crédito com cashback em bitcoin

A BlockFi, startup de Nova York (EUA) especializada em empréstimos garantidos por criptoativos, anunciou na terça-feira, 1º, uma parceria com a Visa para o lançamento de um cartão de crédito que, ao invés de milhas, dá a seus usuários pagamentos em bitcoin.

“Estamos entusiasmados em oferecer cartões de crédito ao nosso pacote de produtos e de expandir a acessibilidade do bitcoin a um conjunto maior de consumidores”, afirmou Zac Prince, diretor executivo da BlockFi, em comunicado oficial.

Segundo informou o executivo, quem utilizar o cartão, que estará disponível no início de 2021 e terá anuidade de 200 dólares, receberá de volta, em bitcoin, 1,5% do valor de cada operação — se o valor for mantido na BlockFi, ainda receberá pagamentos de juros que chegam a 6%. Além disso, nos primeiros três meses de uso, o usuário que gastar pelo menos 3.000 dólares receberá uma recompensa extra de 250 dólares em bitcoin.

A parceria com a BlockFi faz parte do programa Fintech Fast Track da Visa, que tem como objetivo “agilizar o processo de integração” com a rede de cartões de crédito. Terry Angelos, vice-presidente sênior e chefe global de fintechs da Visa, diz que “o objetivo do programa de aceleração é ajudar empresas inovadoras a escalar com eficiência”.

Esta não é a primeira vez que a Visa lança um produto com foco no universo dos criptoativos. No início do ano, a companhia fechou parceria com a startup Fold para oferecer um cartão de débito com cashback em cripto.

Com uma mudança de postura nos últimos tempos, a Visa tem deixado a hostilidade contra os criptoativos de lado e se aproxima deste ecossistema a fim de garantir a manutenção de sua liderança no mercado de pagamentos. Há dois anos, a empresa queria proibir compras de criptoativos com seus cartões — atualmente, já existem cerca de 25 carteiras de criptoativos oficialmente conectadas ao sistema da Visa.