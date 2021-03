Quem são as 11 pessoas que ficaram bilionárias no mercado de criptoativos

Com um valor de mercado combinado que supera 1 trilhão de dólares, o mercado de criptoativos aumentou quatro vezes desde o início de 2020. Esse crescimento se reflete no bolso dos investidores, e agora o setor já conta com 11 pessoas com patrimônio acima de 1 bilhão de dólares, segundo a Forbes.

O número inclui apenas empresários e investidores conhecidos, já que o universo dos criptoativos tem a privacidade em sua natureza e, por isso, é possível — e até provável — que existam outros bilionários anônimos, ligados de alguma forma ao setor, espalhados pelo mundo.

No cálculo feito pela publicação, a fortuna considera todo o patrimônio pessoal dos bilionários, e não apenas seus ativos digitais — isso pode incluir ativos tradicionais e participações em empresas.

Veja abaixo os 11 bilionários do mercado de criptoativos:

Brian Armstrong: US$ 6,5 bilhões

Fundador da Coinbase, maior exchange de criptoativos dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. A empresa entrou com pedido para abertura de capital e foi apontada como a empresa mais valiosa do mercado cripto. Armstrong, que tem 38 anos, possui 20% da empresa.

Sam Bankman-Fried: US$ 4,5 bilhões

Com graduação no MIT e especialista em trade de ETFs em Wall Street, Sam tem apenas 28 anos e, em 2017, fundou a Alameda Research, que gerencia 2,5 bilhões de dólares em ativos. Depois, em 2019, criou a FTX, exchange focada em derivativos de cripto. A maior parte de sua fortuna vem da sua fatia na FTX e em tokens FTT, o token nativo da corretora.

Chris Larsen: US$ 2,9 bilhões

Empreendedor bastante conhecido, é um dos cofundadores da Ripple, cujo token XRP se tornou um dos 5 maiores do mundo. Atualmente, a organização enfrenta ameaça de processo da SEC, mas o XRP segue com valor de mercado de 17 bilhões de dólares — o quarto criptoativo mais valioso do mundo.

Michael Saylor: US$ 2 bilhões

CEO da empresa de softwares de business intelligence (BI) MicroStrategy, ficou famoso na bolha das "pontocom" no início dos anos 2000, mas foi mais recentemente que ele se vinculou ao mercado de criptoativos. Em agosto de 2020, a MicroStrategy começou a comprar bitcoin e não parou até agora: já são mais de 70 mil unidades do ativo e 1,145 bilhão de dólares investidos na criptomoeda. O movimento, por enquanto, tem dado resultado, e o investimento da companhia já dobrou de valor — equivale atualmente a 2,5 bilhões de dólares.

Changpeng Zhao ("CZ"): US$ 1,9 bilhão

CZ é um dos nomes mais conhecidos no mercado de criptoativos. Ele fundou a exchange Binance em 2017, que rapidamente se tornou a maior corretora de criptoativos do mundo por volume negociado — atualmente, são mais de 5 bilhões de dólares movimentados por dia na plataforma. Em 2020, figurou na lista de empreendores mais relevantes do ano da Bloomberg. Foi a primeira vez que alguém do mercado de criptoativos foi selecionado para a lista anual.

Tyler e Cameron Winklevoss: US$ 1,6 bilhão

Os gêmeos Winklevoss ficaram conhecidos antes do bitcoin existir, quando processaram Mark Zuckerberg em 2004, alegando que a ideia do Facebook era deles — em 2008, um acordo entre as partes pôs fim à disputa. Com o valor recebido, começaram a comprar bitcoin e criaram a exchange Gemini, que ocupa lugar de destaque no mercado. Relatos indicam que eles ainda possuem cerca de 70 mil bitcoins, entre outros ativos digitais.

Barry Silbert: US$ 1,5 bilhão

Em 2015, ele vendeu sua startup de negociação de ações e criou o Digital Currency Group. Você pode não conhecer esse nome, mas certamente já ouviu falar da sua principal fonte de receita: a Grayscale. Maior custodiante de bitcoin do mundo — dona de quase 4% de todos os bitcoins em circulação — a Grayscale gerencia fundos de criptoativos que beiram os 30 bilhões de dólares.

Jed McCaleb: US$ 1,4 bilhão

McCaleb ficou famoso ainda nos primórdios do mercado cripto, em 2010, quando criou a exchange Mt. Gox, então a maior plataforma para gestão de ativos digitais do mundo. Depois, em 2012, foi cofundador da Ripple, mas deixou o projeto após se desentender com os antigos sócios. Em 2014, criou o projeto Stellar, criptoativo que tem valor de mercado próximo de 5 bilhões. Segundo a Forbes, McCaleb ainda tem 3,4 bilhões de XRP, dos 9 bilhões a que os fundadores da Ripple receberam quando criaram o projeto — o que, sozinho, já equivale a 1,2 bilhão de dólares.

Tim Draper: US$ 1,1 bilhão

Membro de uma família conhecida por seus aportes no Vale do Silício, Tim foi um dos fundadores da Draper Fisher Jurvetson, que investiu em centenas de empresas, de diversos setores, incluindo nomes como da Tesla. Em 2014, Tim Draper comprou 29.656 bitcoins em um leilão promovido pelo governo americano — os ativos tinham sido confiscados pelo FBI em operação contra o site da deep web Silk Road. Na época, ele pagou 632 dólares por bitcoin e, hoje, sua fortuna, apenas com a principal criptomoeda do mundo, vale 1,1 bilhão de dólares.

Matthew Roszak: US$ 1 bilhão

Em 2016, ele fundou a Bloq, da qual é o atual presidente. A empresa trabalha com consultoria em blockchain, e tem entre seus clientes empresas como Citigroup e Discover.

