Piqué, do Barcelona, investe US$ 4,3 milhões em game de futebol em blockchain

O fantasy game Sorare, que comercializa cards colecionáveis de futebol em blockchain e tem parceria com alguns dos maiores clubes do mundo tem um novo sócio: Gerard Piqué, zagueiro do Barcelona. O craque investiu 4,3 milhões de dólares na plataforma que utiliza tokens não-fungíveis (NFTs) para produzir cards de jogadores de futebol.

“Gerard vai nos ajudar a fechar os melhores negócios com as maiores organizações esportivas do mundo”, disse o CEO da Sorare, Nicolas Julia, ao site CoinDesk. Além de Clubes como Barcelona, PSG, Juventus e muitos outros, o jogo também tem parceria com entidades como o UFC e times de e-sports.

“Vejo um potencial enorme no setor de jogos esportivos em uma economia digital, onde a atenção das pessoas é unidade monetária mais importante”, disse o marido da cantora Shakira em um comunicado.

O investimento do fundo Cassius Family, do jogador espanhol, leva a rodada de investimento seed da companhia para um total captado de quase 9 milhões de dólares. Baseada em Paris, a Sorare oferece seus usuários uma mistura de coleção de cards virtuais e fantasy game — com os seus cards, os usuários montam times cuja pontuação é baseada no desempenho real dos jogadores.

Cada card representa um jogador real através de um token único registrado num contrato inteligente na rede Ethereum. Recentemente, um card com edição limitada do francês Kylian Mbappé foi vendido na plataforma por quase 80 mil dólares.

Segundo o executivo que lidera a empresa, a Sorare tem atualmente cerca de 2.000 usuários ativos e negociou 1,5 milhão de dólares em cards somente no último mês de novembro. Segundo a Messari, a Sorare é, junto com o game NBA Top Shot, da liga norte-americana de basquete, o maior jogo em blockchain que utiliza NFT do mundo.