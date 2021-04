PayPal: com moedas digitais, sistema financeiro vai avançar 30 anos em 5

Em evento da Forbes sobre criptoativos e blockchain, na última terça-feira, 13, Dan Schulman, CEO do PayPal, disse acreditar que nos próximos cinco anos haverá mais mudanças no sistema financeiro do que nos últimos 30 anos e afirmou que o bitcoin vai liderar o caminho.

"Estamos entrando na era do dinheiro digital, e essas moedas digitais são promissoras, sejam criptomoedas ou Moedas Digitais de Bancos Centrais [CBDCs]. Acho que as moedas digitais podem melhorar os sistemas de pagamento e tornar o sistema financeiro mais inclusivo e mais barato", disse, durante o "2021 Blockchain Symposium: Crypto Goes Corporate", da Forbes.

O executivo também mencionou a perspectiva de redução de uso de dinheiro físico e de cartões de crédito nos próximo cinco a 10 anos e afirmou que um dos maiores desafios da sociedade atualmente é o fato de milhões de pessoas por todo o mundo estão sendo excluídas do sistema financeiro. Para Schulman, o sistema financeiro atual é ineficiente e isso é ainda mais nítido com setores da população de mais baixa renda. "Não é nem um pouco inclusivo".

Dan Schulman disse que, para tentar resolver essas questões, o PayPal pretende oferecer aos seus usuários mais do que a possibilidade de comprar, vender e guardar criptomoedas como bitcoin, ether e litecoin e disse que a utilização de criptomoedas para pagamentos, anunciada pela empresa em março, é apenas o começo: "O PayPal realmente quer usar as criptomoedas como fonte de financiamento de pagamentos do dia a dia".

Questionado sobre quanto tempo será necessário até o PayPal atingir um volume de negociação de 200 milhões de dólares, que a exchange Coinbase precisou de 13 meses para atingir com o seu sistema de pagamentos com criptomoedas, Schulman disse que, no caso do PayPayl, "é uma questão de meses, ou menos", citando que, enquanto a Coinbase tem 8 mil lojistas credenciados, o PayPal tem 30 milhões. Além disso, o número de usuários também é quase oito vezes maior, chegando a 375 milhões de pessoas no mundo.

Apesar do otimismo sobre as criptomoedas e da perspectiva de facilitar a sua adoção e uso pelos clientes do PayPal, Schulman afirmou que a empresa não pretende alocar parte de suas reservas em bitcoin em 2021. "Acho que a probabilidade disso acontecer é muito baixa", disse, citando que o patrimônio do PayPal deve, obrigatoriamente, ser alocado em ativos de baixa volatilidade.

