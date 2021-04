NYSE digitaliza 'sino de IPOs' e lança NFTs de Spotify e outras empresas

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) anunciou na última segunda-feira, 12, que vai emitir NFTs comemorativos dos IPOs de seis das principais empresas com ações listadas por ela - os "NYSE First Trade NFTs". A iniciativa, que digitaliza o tradicional "sino dos IPOs", é uma parceria com a plataforma de serviços financeiros com criptoativos, Crypto.com.

"Na NYSE, adoramos comemorar os momentos. E parece apropriado lançar nossos 'NYSE First Trade NFTs' como uma maneira nova e divertida de marcar o momento em que uma empresa entra para a NYSE", disse a presidente da companhia, Stacey Cunningham.

Em comunicado, a empresa divlgou as empresas participantes: "Nossa primeira leva de NYSE NFTs comemora as primeiras negociações dessas listagens notáveis: Spotify, que executou a primeira listagem direta da história, Snowflake, Unity, DoorDash, Roblox e Coupang, que fez o maior IPO dos EUA até agora neste ano".

Os NFTs incluem um vídeo comemorativo dos IPOs com informações sobre a primeira transação de ações das empresas: "Conforme uma empresa abre a negociação de suas ações pela primeira vez, seu CEO toca o sino 'NYSE FIrst Trade', anunciando oficialmente a chegada da empresa ao mercado. Enquanto isso, nos bastidores, a tecnologia da NYSE está processando mais de 350 bilhões de ordens, cotações e negociações em nossos mercados em nossos dias de maior movimento, mais do que qualquer outra bolsa no mundo. Cada mensagem é registrada no livro-razão digital de nossa plataforma de negociação. Apenas uma dessas mensagens marca o 'NYSE First Trade': o momento exato em que uma empresa se tornou pública, criando uma oportunidade para outras pessoas compartilharem seu sucesso", explicou Cunningham.

A executiva também aproveitou para explicar o que são os NFTs: "Não há problema em procurar a definição de um NFT, que significa Token Não-Fungível. Eu também fiz isso na primeira vez que ouvi o termo. Os NFTs capturam um momento no tempo. Eles memorizam aquele momento usando o livro-razão digital do blockchain e fornecem uma prova irrefutável de autenticidade e propriedade".

Os NFTs, ao contrário do bitcoin ou do ethereum, são tokens únicos - não existem dois iguais - que circulam em blockchain e têm sido usados para negociação de obras de arte e colecionáveis como cards esportivos. Sua popularidade cresceu muito desde 2020, chegando inclusive à grandes marcas como Pizza Hut, Pringles, NBA, entre outras. O grande acontecimento deste mercado, entretanto, foi a negociação de uma obra de arte em NFT vendida por quase 70 milhões de dólares. Artistas como Grimes, Kings of Leon, The Weeknd e até Elon Musk também entraram na onda.

A entrada da NYSE no mercado de NFTs é mais uma prova de que a tecnologia desenvolvida em blockchain já atingiu públicos "mainstream" e chamou atenção de empresas, pessoas e mercados tradicionais, que em muitos casos ainda se mantêm um pouco distantes da indústria de criptoativos.

Ainda não há informações sobre uma eventual venda dos NFTs da NYSE, ou se eles serão mantidos pela própria empresa, que promete lançar novos tokens no futuro: "Estamos começando com esses seis, mas sabemos que haverá muito mais NYSE NFTs por vir, à medida que continuamos a dar boas-vindas à novas empresas inovadoras em nossa comunidade".