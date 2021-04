No Oscar, sacola de brindes de R$ 1 milhão inclui NFT de Chadwick Boseman

Na cerimônia do Oscar, realizada no último domingo, 25, os artistas indicados nas categorias de melhor ator, melhor atriz e melhor diretor ganham, além da chance de levar a cobiçada estatueta, também uma sacola com brindes, que já é tradição na maior premiação do cinema mundial. Neste ano, entretanto, o prêmio extra veio com uma novidade: um NFT.

A sacola de brindes para os ganhadores do Oscar inclui ítens de luxo e são avaliadas em mais de 200 mil dólares, ou mais de 1 milhão de reais cada. Ela inclui pacote de viagem, joias e até itens mais simples como meias e velas. Mas o que chamou a atenção dos 25 agraciados com o prêmio foi o token não-fungível criado em homenagem ao ator Chadwick Boseman, falecido no ano passado.

Os NFTs são tokens em blockchain que são únicos e não podem ser divididos, e se tornaram populares como forma de digitalizar obras de arte e ítens colecionáveis com certificado de autenticidade e propriedade registrados em blockchain. Apesar disso, podem ser usados para outros fins, como ingressos para eventos e até registro de patentes.

The way to immortalize an artist, is to honor them with art.

I was tasked to create a tribute NFT for Chadwick Boseman for the Oscars! Bringing this piece to life has been one of my most challenging & rewarding experiences as an artist.

Bidding on @rariblecom begins tomorrow pic.twitter.com/EYCJYWbtIZ

— ●●● (@andreoshea) April 24, 2021