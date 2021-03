NFTs, arte digital e colecionáveis: bolha ou oportunidade?

Um dos movimentos que mais tem chamado atenção no universo de criptoativos e blockchain em 2021 são os tokens não-fungíveis, mais conhecidos pela sigla NFT (que vem do inglês "non-fungible token"), com alguns deles chegando a ser negociados por milhões de dólares. Mas, afinal, o que são os NFTs?

Com mais de 342 milhões de dólares negociados no último mês, os tokens não-fungíveis representam uma nova tendência para produtores artísticos e colecionadores, que agora podem contar com a digitalização de seus trabalhos e coleções através de tokens únicos, com registro de autenticidade e propriedade e várias outras características relevantes.

Os fundamentos dos NFTs demonstram um leque de possibilidades incalculáveis, principalmente por levar os princípios da não-fungibilidade para o mundo virtual através dos ativos digitais.

A entrega da exclusividade através desses tokens fez com que seus preços ultrapassassem a marca de dezenas de milhões de dólares, o que, por outro lado, levanta uma bandeira de alerta em todo mercado, já que se alguns vêem esse fenômeno como uma nova oportunidade, outros apontamte para uma possível bolha especulativa.

No mais recente episódio do podcast do Future of Money, Nicholas Sacchi, Lucas Yamamoto e Gabriel Rubinstein debatem sobre essa classe de ativos, as oportunidades e os riscos de se envolver com esse universo.

Ouça o podcast clicando no player abaixo, ou na sua plataforma de streaming preferida: