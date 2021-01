MicroStrategy promove curso online sobre bitcoin para investidores instucionais

A desenvolvedora de software MicroStrategy anunciou na última semana que promoverá um curso online sobre bitcoin para investidores institucionais em fevereiro. A empresa ficou conhecida por ter comprado mais de 1 bilhão de dólares do ativo digital em 2020 e, no embalo de sua alta, multiplicado seu patrimônio e o preço das suas ações.

Chamado “Bitcoin for Corporations” (“Bitcoin para Corporações”), o curso será realizado entre 3 e 4 de fevereiro e contará com palestras do CEO da companhia, Michael Saylor, e de Ross Stevens, CEO da Stoneridge, uma das principais fabricantes de equipamentos eletrônicos automotivos do mundo.

Além deles, representantes de empresas ligadas ao mercado cripto também farão apresentações durante o curso. Nomes de algumas das companhias mais relevantes do universo dos criptoativos, como Binance, Gemini, Coinbase, Fidelity, Grayscale e Galaxy Digital, já confirmaram participação.

“Nos dias 3 e 4 de fevereiro a MicroStrategy vai sediar o “Bitcoin for Corporations”. Junte-se aos nossos diretores, a influenciadores da indústria e a estrategistas do mercado para um curso rápido, online e gratuito sobre estratégia e táticas de crescimento com bitcoin para sua empresa e crie falar para seus acionistas”, disse Saylor, no Twitter.

O foco do curso são empresas interessadas em integrar o bitcoin às suas estratégias de investimento. No primeiro dia, serão tratados temas como estratégias macro, estratégias corporativas, regulamentação e finanças, entre outros. Já o segundo dia terá como foco as dinâmicas práticas do ecossistema dos criptoativos, onde especialistas de empresas ligadas a este mercado farão demonstrações e explicações de suas plataformas e ferramentas.

Com enorme exposição ao principal criptoativo do mundo, a MicroStrategy é parte interessada no aumento da adoção deste mercado por grandes investidores, já que uma maior procura pelo bitcoin e outros criptoativos tendem a elevar o preço dos mesmos e, por consequência, os rendimentos da empresa com essa classe de ativos.

Em agosto de 2020, a MicroStrategy começou a utilizar seu capital para comprar bitcoin. Após algumas operações, que totalizaram 1,1 bilhão de dólares investidos no ativo, a empresa agora possui mais de 2,3 bilhões em bitcoin. Durante esse período, além dos ganhos com a valorização do ativo digital, a empresa viu o preço das suas ações dobrar.

No curso “Decifrando as Criptomoedas” da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. O especialista usa como exemplo o jogo Monopoly para mostrar quem são as empresas que estão atentas a essa tecnologia, além de ensinar como comprar criptoativos. Confira.