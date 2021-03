MicroStrategy compra R$ 5,4 bilhões em bitcoin e soma 90 mil unidades do ativo

A MicroStrategy, uma das primeiras grandes empresas a anunciar investimento do seu patrimônio em bitcoin, anunciou ter completado a compra de mais 1 bilhão de dólares na criptomoeda. Agora, a empresa já soma mais de 4,5 bilhões em bitcoin.

Segundo dados da própria companhia, foram adquiridos exatos 19.452 bitcoins, a um preço médio de 52.765 dólares, o que totaliza 1,026 bilhão de dólares. Com o novo aporte, a empresa chega a 90.531 bitcoins, o que, na cotação atual, equivale a pouco mais de 4,5 bilhões de dólares. O total de bitcoins em posse da empresa equivale a 0,43% de todos os mais de 18,6 milhões de bitcoins em circulação.

"A empresa continua focada em duas estratégias corporativas, de crescimento no setor de software de análise corporativa e na aquisição e posse de bitcoins. [...] A empresa agora possui mais de 90 mil bitcoins, reafirmando nossa crença de que o bitcoin, como a criptomoeda mais amplamente adotada no mundo, pode servir como uma reserva confiável de valor. Continuaremos a seguir nossa estratégia de adquirir bitcoin com excessos de dinheiro e podemos, de tempos em tempos, sujeito às condições de mercado, emitir títulos de dívida ou ações, em transações de aumento de capital, com o objetivo de comprar bitcoins adicionais", disse o CEO, Michael Saylor.

O movimento da companhia já era esperado desde que a MicroStrategy anunciou, há uma semana, que emitiria títulos de dívida conversíveis para realizar um novo aporte na criptomoeda. Inicialmente, a empresa divulgou planos de emitir o equivalente a 690 milhões de dólares, mas o valor foi aumentado para perto de 1 bilhão.

Após um início de semana com quedas significativas, o preço do bitcoin voltou a subir nesta quarta-feira, 24, após os anúncios da MicroStrategy e também da Square, que divulgou lucros elevados com a negociação de bitcoin e também a compra de 170 milhões de dólares do ativo digital. No momento, a criptomoeda é negociada por volta de 50 mil dólares no mercado internacional.

