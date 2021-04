Mick Jagger, Dave Grohl e Snowden são os novos famosos com NFTs à venda

O mercado de NFTs - os tokens não-fungíveis que levaram a tecnologia blockchain para as indústrias da música e das artes - continua em alta e conquistando cada vez mais adeptos. Nesta quinta-feira, 15, mais três nomes foram adicionados à lista de celebridades que envolvidos com este novo universo: Mick Jagger, Dave Grohl e Edward Snowden.

Jagger e Grohl, líderes dos Rolling Stones e dos Foo Fighters, anunciaram a venda de um NFT com uma música inédita que os dois gravaram juntos, chamada "Eazy Sleazy", que acompanha uma arte digital criada pelo artista Oliver Latta, conhecido como "Extraweg". Os fundos arrecados serão doados para casas de shows independentes, que tiveram sua atividade suspensa durante a pandemia do novo coronavírus.

"Fizemos um leilão de caridade com 24 horas de duração, na Nifty Gateway, de uma peça de arte digital sobre o Eazy Sleazy, criada pelo artista 3D 'Extraweg' - os lucros serão revertidos para instituições escolhidas por mim e por Davo Grohl", disse o vocalista dos Rolling Stones, no Twitter.

Até o momento da publicação, o NFT dos artistas à venda na plataforma criada pelos irmãos Winklevoss já tinha recebido 13 lances, sendo o mais alto no valor de 10 mil dólares. O leilão será finalizado na sexta-feira, 16, às 14h de Brasília.

Snowden também entra na onda

O ex-funcionário da CIA Edward Snowden também está promovendo a venda de um NFT com fins beneficentes.

Chamado "Stay Free" ("Mantenha-se livre", em tradução livre), o NFT inclui uma montagem com imagens da decisão judicial que afirma que a política de vigilância em massa da NSA - denunciada pelo próprio Snowden - contrariou as leis dos Estados Unidos. As páginas da decisão formam o rosto do ativista.

A montagem chama atenção para a controvérsia envolvendo Snowden, cuja denúncia se mostrou verdadeira, mas não impediu que ele fosse condenado pelas autoridades dos EUA - atualmente, ele vive em asilo político na Rússia. A foto do ativista utilizada no NFT é do fotógrafo britânico Platon, que concedeu autorização para sua utilização.

O NFT de Edward Snowden está à venda na plataforma Foundation, em leilão termina às 15h desta sexta-feira, 16, e que já tem lance de 40 ether, a criptomoeda utilizada na maiora dessas negociações, o que equivale a quase 100 mil dólares, ou 560 mil reais.