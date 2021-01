Maior gestora do mundo envia documentação para começar a investir em bitcoin

Maior gestora de investimentos do mundo, com mais de 7,8 trilhões de dólares (41 trilhões de reais) sob sua gestão, a BlackRock se prepara para entrar no mercado de criptoativos. Segundo documentos enviados à Securities & Exchange Commission (SEC), a companhia pretende garantir que dois de seus fundos possam negociar contratos futuros de bitcoin.

Os papeis foram enviados na quarta-feira, 20, e mostram que os fundos “BlackRock Global Allocation Fund Inc.” e “BlackRock Funds V” estão perto de fazer aportes em derivativos do maior ativo digital do mundo.

A BlackRock não divulgou qual plataforma será utilizado para as negociaçôes, mas a tendência é que, como a maioria dos investidores institucionais, o faça em bolsas que permitem a liquidação em dinheiro, o que a distancia das exchanges de criptoativos.

Atualmente, a Bolsa de Chicago (CME), é a única plataforma registrada na Commodity Futures Tradgin Commission (CFTC) a oferecer esse tipo de produto e, com a entrada de investidores institucionais no mercado cripto em 2020, se tornou a principal plataforma de negociação de derivativos de bitcoin no mundo.

É a primeira vez que a BlackRock demonstra interesse real no mercado de criptoativos. Em 2018, anunciou a criação de um grupo de estudos sobre o tema, mas nenhum movimento prático se deu desde então. Mais tarde, em novembro de 2020, o CIO para renda fixa da empresa, Rick Rieder, disse em entrevista que os criptoativos “vieram para ficar” e poderiam até substituir o ouro no longo prazo, por serem “muito mais funcionais” do que o metal precioso. O CEO da BlackRock, Larry Fink, também falou positivamente sobre os ativos digitais, dizendo enxergar potencial de se tornar “um mercado global”.

Na última quarta-feira, entretanto, o envio da documentação junto ao órgão regulador dos EUA mostra um avanço em relação à entrada no mercado. “Alguns fundos poderão investir em contratos futuros de bitcoin”, diz o documento enviado à SEC. Além disso, recentemente a empresa também iniciou o processo de contratação de um executivo focado em blockchain e criptoativos.

A entrada da BlackRock é vista com otimismo pelos investidores do mercado cripto, já que a entrada de investidores institucionais é fundamental para o crescimento e amadurecimento do mesmo — e, claro, também pela alta no preço dos ativos.

