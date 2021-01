Maior corretora cripto dos EUA, Coinbase anuncia abertura de capital

Pouco mais de um mês depois de enviar documentos para dar início ao processo de abertura de capital, a Coinbase divulgou detalhes sobre a operação nesta quinta-feira, 28. Em comunicado, a empresa afirma que não fará um IPO, mas sim uma listagem direta.

A listagem direta, em inglês chamada direct listing, é quando uma empresa lança suas ações diretamente na bolsa de valores, sem contratar intermediários como bancos, que geralmente são usados em IPOs (oferta inicial de ações) para subscrever a transação.

No breve comunicado divulgado nesta quinta, a Coinbase afirma que irá enviar os documentos e dar início ao processo junto à SEC, regulador dos Estados Unidos para valores mobiliários, e se tornar a primeira empresa de criptoativos com ações à venda no mercado tradicional.

Em 17 de dezembro de 2020, a empresa já tinha anunciado o plano de enviar a documentação. Na época, a empresa tinha um rascunho do projeto final, divulgado agora e que deve ser levado adiante. Ainda não há data prevista para o início das negociações dos papéis da Coinbase.

A Coinbase tem feito uma série de movimentos agressivos no mercado, como sua expansão para o Canadá e aquisição de outras empresas. A exchange tem mais de 35 milhões de usuários e é uma das maiores e mais conhecidas corretoras de criptoativos do mundo.

