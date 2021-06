Líder das prévias à prefeitura diz que Nova York será 'centro do bitcoin'

Depois de Miami, cujo prefeito anunciou planos ambiciosos para o bitcoin recentemente, outra grande cidade dos EUA quer se tornar um grande centro para a criptomoeda. Pelo menos é esse o objetivo de Eric Adams, candidato que lidera as prévias do partido Democrata na eleição para a prefeitura de Nova York.

"Vou fazer uma promessa para vocês: em um ano - um ano! - vocês verão uma cidade diferente. [...] Nós vamos nos tornar o centro científico, o centro de cibersegurança, o centro de carros autônomos, drones, o centro do bitcoin. Seremos o centro de todas as tecnologias", afirmou o candidato, após o encerramento da votação realizada na última terça-feira, 22.

A promessa de campanha do nova-iorquino vem depois que o prefeito de Miami, Francis Suarez, anunciou o interesse em pagar servidores públicos com bitcoin e outras medidas relacionadas à adoção da criptomoeda na cidade. Miami também recebeu no início do mês o maior evento sobre bitcoin do mundo.

Eric Adams lidera a corrida eleitoral nas prévias democratas, com cerca de 32% dos votos, segundo dados do New York Times. No momento, ele tem pouco mais de 75 mil votos de vantagem sobre a segunda colocada, Maya Wiley. O resultado será anunciado na semana de 12 de julho.

Além de Adams, outro democrata nova-iorquino que defende abertamente as criptomoedas é Andrew Yang, que concorreu nas prévias das últimas eleições à presidência dos EUA. Ele, entretanto, desistiu de se candidatas à prefeitura da maior cidade dos EUA.