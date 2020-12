Jundiaí anuncia pagamento por aproximação em 100% de sua frota de ônibus

A cidade de Jundiaí, no interior paulista, tornou-se a primeira cidade da América Latina a oferecer pagamento por aproximação (também chamado pelo temo em inglês contactless) em 100% de sua frota de ônibus municipal.

O desenvolvimento de uma forma de pagamento contactless no transporte público de Jundiaí começou em 2017, mas somente agora atinge todos os 300 veículos em circulação na cidade. A inovação é resultado da parceria entre a prefeitura, a concessionária Transurb, a Mastercard e a Prodata Mobility.

“Reduzir a circulação de dinheiro nas linhas de ônibus está entre as vantagens da nova tecnologia. Indo além, em tempos de pandemia, uma das formas de prevenção é evitar contato com superfícies que possam estar contaminadas. Com isso, o pagamento por aproximação torna-se uma opção mais segura, por evitar que algum objeto troque de mãos”, disse a prefeitura da cidade, em comunicado.

Para permitir o pagamento das viagens por aproximação, os ônibus foram equipados com validadores específicos, que possibilitam o pagamento contactless com cartões de débito, crédito e pré-pagos, além de smartphones, smartwatches e pulseiras que possuam a tecnologia — apesar da parceria com a Mastercard, cartões de quaisquer bandeiras poderão ser utilizados.

“Este é um projeto que vem sendo desenvolvido há quatro anos. Os equipamentos instalados nos ônibus da cidade trazem o que há de mais avançado neste tipo de tecnologia, compatível com todos os tipos de cartão”, disse Fábio Miguel, da Transurb.

Segundo a prefeitura, o sistema utilizado em Jundiaí é o mesmo usado nas cidades de Nova York, Londres, Sydney e Miami e permite o pagamento de passagens de forma até dez vezes mais rápida do que os métodos convencionais. Além disso, cita a vantagem do novo sistema para turistas e usuários esporádicos, que não terão de se preocupar com troco ou valor da passagem.

A prefeitura de Jundiaí tem feito esforços para modernizar o sistema de transporte público da cidade, e o investimento em tecnologia é parte deste objetivo: “O investimento em tecnologia é feito para proporcionar facilidades para os usuários do transporte coletivo”, disse o prefeito Luiz Fernando Machado. “Temos como desafio, agora, reduzir o tempo de deslocamento nos trajetos percorridos. Para isso, toda a frota conta com monitoramento via GPS, que auxilia nas avaliações para a alteração de linhas e horários”, explicou.

O uso de novas tecnologias de pagamento é uma tendência no mundo todo, acelerada pelas consequências da pandemia, e os efeitos desse movimento já são sensíveis. Pesquisa recente da FIS, por exemplo, mostra que 40% dos brasileiros já utilizam meios de pagamento digitais no dia a dia.