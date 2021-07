Investidores compram US$ 2 bilhões em bitcoin em um dia e quebram recorde

Os grandes investidores de bitcoin estão levando a sério a estratégia de "comprar na baixa" e demonstram confiança com o futuro da criptomoeda. Pelo menos é o que indica um levantamento recente que mostra que as carteiras que possuem entre 100 e 10 mil bitcoins guardados adicionaram 60 mil unidades do ativo digital - ou cerca de 2 bilhões de dólares - em apenas um dia no último fim de semana, o maior valor de 2021 até agora.

O dado foi divulgado pela ferramenta de análise de blockchain Santiment: "Endereços de 'baleias' [nome dado aos grandes investidores] de bitcoin que guardam entre 100 e 10 mil bitcoins começaram julho com um pico de acumulação de 60 mil bitcoins, o maior pico de 2021. Esse endereços, combinados, agora guardam 9,12 milhões de bitcoins, depois de guardarem 100 mil a menos do que isso há apenas seis semanas", escreveu a empresa.

Em um gráfico, a plataforma mostra que o total de bitcoins guardados por carteiras com valores entre 100 e 10 mil bitcoins - que seriam equivalentes atualmente a valores entre 3,35 milhões e 335 milhões de dólares - atingiu seu maior valor desde 22 de abril e teve o maior aumento em único dia em 2021.

O total de bitcoins armazenados nas carteiras desses grandes investidores ainda não superou os 9,16 milhões de bitcoins que as "baleias" guardavam no início de abril, quando o bitcoin atingiu seu preço recorde acima de 64 mil dólares, mas mostra que esse tipo de investidor, que movimenta fluxos gigantescos de dinheiro, estão acumulando a criptomoeda neste momento de baixa, quando o bitcoin é negociado a 33.500 dólares, quase 50% de sua máxima histórica.

Ao longo do ano, foram vários os picos de compra por grandes carteiras, especialmente quando o preço do bitcoin sofre correção e recua, como mostra o gráfico. No entanto, em nenhum outro momento as carteiras com grandes quantidades de bitcoin acumularam tanto em um dia como no último fim de semana.

Com 9,12 milhões de bitcoins, esses grandes investidores, que somam quase 16 mil endereços, detêm 48,5% de todos os bitcoins em circulação. Atualmente, existem cerca de 18,7 milhões de bitcoins em circulação, do máximo de 21 milhões que um dia poderão existir.

Apesar da acumulação por grandes investidores, o preço da criptomoeda segue negociado no mesmo patamar dos últimos 15 dias, negociado a 33.500 dólares, depois de superar os 35 mil dólares no domingo e sofrer uma leve retração nesta segunda-feira.