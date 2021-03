Em parceria com a Vitreo, Banco Inter começa a oferecer fundo de criptoativos

O Banco Inter anunciou, nesta quarta-feira, 10, que passará a oferecer fundos de criptoativos em sua plataforma de investimentos. A oferta será possível graças a uma parceria recém-fechada com a corretora Vitreo e permitirá o acesso de seus mais de 9 milhões de clientes ao mercado criptoativos.

A parceria visa levar ao Banco Inter os produtos que eram exclusivos da corretora. E os dois primeiros a fazerem esse "intercâmbio" serão os dois fundos de criptoativos da Vitreo — "CriptoMoedas" e "CriptoMetals Blend" —, mas outros fundos devem seguir o mesmo caminho no futuro, como o "TechSelect", que será disponibilizado pelo Inter em meados de março.

Além de permitir que os produtos da Vitreo sejam oferecidos aos clientes do Banco Inter, a parceria também prevê a criação de produtos de investimento em conjunto.

Com a decisão, o Banco Inter passa a oferecer a uma base considerável de clientes o acesso ao mercado de criptoativos, de forma simples e segura, como são todos os fundos negociados no Brasil, o que pode favorecer a adoção dos ativos digitais no país. “O nosso objetivo sempre foi democratizar o acesso dos brasileiros ao mercado de investimentos. Tornar nossos produtos acessíveis a milhões de usuários do Inter é mais um passo que a Vitreo dá nesse sentido”, explicou Patrick O’Grady, CEO da Vitreo.

Apesar de já estarem disponíveis em bancos de investimento e em corretoras, o Inter é um dos primeiros bancos de varejo a oferecer fundos de criptoativos a seus clientes. Esse tipo de investimento já é bastante comum no Brasil: são 12 fundos de cripto disponíveis no país, que registraram enorme crescimento ao longo de 2020.

Para este ano, as expectativas das gestoras BLP, Hashdex, KPTL, QR Asset e Vitreo, responsáveis por esse tipo de produtos à disposição dos brasileiros, é bastante otimista. Com a entrada de novos grandes players do setor financeiro na distribuição dos fundos, o cenário tende a ser ainda mais positivo para as gestoras.

