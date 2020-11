Google lista app para que operadoras bloqueiem smartphones inadimplentes

Um novo aplicativo do Google, listado na Play Store dos EUA no último fim de semana, está causando polêmica. Chamado Device Lock Controller, o app permite que as operadoras de telefonia bloqueiem funções do smartphone remotamente.

A ideia do aplicativo é que operadoras ou instituições que permitem o pagamento parcelado de aparelhos possam, em caso de inadimplência, restringir o seu funcionamento — podendo, inclusive, bloqueá-lo completamente.

“O Device Lock Controller permite o gerenciamento de dispositivos para provedores de crédito. Seu provedor pode restringir remotamente o acesso ao seu dispositivo se você não fizer os pagamentos corretamente. Se o seu dispositivo for restrito, funcionalidades básicas, como chamadas de emergência e acesso às configurações, ainda estarão disponíveis”, diz a descrição do app na Play Store.

O Google, por sua vez, afirma que a listagem do app na Play Store dos EUA foi um equívoco da empresa. Segundo a companhia, o Device Lock Controller foi desenvolvido em parceria com a operadora queniana Safaricom, que possui uma campanha de comercialização de smartphones a preços baixos e pagamento facilitado.

Atualmente, as operadoras, inclusive no Brasil, podem limitar a prestação dos serviços caso o consumidor deixe de pagar suas faturas mensais. Mas o app do Google vai além, possibilitando o bloqueio de outras funções do aparelho — como a conexão às redes wi-fi.

O aplicativo usa uma função dos telefones que utilizam o sistema operacional Android chamada DeviceAdminService API, que é conhecida por permitir o monitoramento do uso de smartphones cedido por empresas a seus funcionários. Esse tipo de aplicativo, claro, não pode ser desabilitado.

Ao site especializado XDA, a companhia informou ainda que está trabalhando para retirar o app da loja de aplicativos e não respondeu aos questionamentos sobre a possibilidade de oferecer o Device Lock Controller para outras operadoras ou instituições financeiras em outros países.