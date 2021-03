Google adiciona aba sobre criptomoedas em sua ferramenta de finanças

No último fim de semana, o Google adicionou uma aba chamada "criptomoedas" à sua ferramenta Google Finanças, que monitora os principais índices e ativos de investimento do mundo. Segundo especialistas, essa é uma "prova do crescimento do mercado de criptoativos".

A aba "criptomoedas" ocupa lugar de destaque na ferramenta da gigante de tecnologia. Logo no topo da página, ao lado das abas "comparar mercados", "Estados Unidos", "Europa", "Ásia" e "Moedas", os usuários podem acessar as informações referentes ao mercado de criptoativos.

Ao selecionar essa opção, a ferramenta exibe a cotação, em reais para quem usa o Google ou português ou em dólares para quem utiliza em inglês, de alguns dos principais criptoativos do mundo, como bitcoin, ether, litecoin e bitcoin cash — informações sobre outros criptoativos ainda não estão disponíveis.

Caso o usuário clique em uma dessas opções, a ferramenta do Google detalha informações do ativo, com gráfico e histórico de preços, comparações com outros ativos e moedas, últimas notícias, entre oturas informações.

Usuários do Google Finanças agora podem acompanhar o o mercado de criptoativos na plataforma Usuários do Google Finanças agora podem acompanhar o o mercado de criptoativos na plataforma

O movimento do Google acompanha o mercado financeiro global, que tem dado mais atenção aos criptoativos desde meados de 2020, quando grandes investidores passaram a investir ou demonstrar interesse no setor, o que inclui gigantes como Tesla, Visa, Mastercard e Paypal.

Apesar da novidade, o Google ainda impões algumas restrições ao mercado de criptoativos em suas plataformas. Sites conhecidos sobre o assunto, como CoinDesk e Cointelegraph, já tiveram suas contas suspensas no YouTube, que posteriormente voltou atrás na decisão. A novidade no Google Finanças, entretanto, pode indicar uma mudança de postura em relação ao setor.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.