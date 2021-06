Gestora lança fundo de R$ 10 bilhões para investir em cripto e blockchain

Gabriel Rubinsteinn, com informações do Cointelegraph

A gestora de capital de risco norte-americana Andreessen Horowitz anunciou nesta quinta-feira, 24, o lançamento de um fundo de 2,2 bilhões de dólares (quase 11 bilhões de reais) focado em empresas relacionadas ao mercado de criptoativos e à tecnologia blockchain.

Terceiro fundo da empresa focado no setor, o Crypto Fund III vai ser usado para financiar redes de criptoativos e equipes que trabalharam no desenvolvimento de uma economia descentralizada. "Esse fundo vai nos permitir encontrar a nova geração de fundadores visionários e investir nas mais empolgantes áreas do setor de criptoativos. Nós investimos em todos os estágios, de projetos em rodadas seed à redes totalmente desenvolvidas e em estágio avançado", afirmou a companhia.

A Andreessen Horowitz já é conhecida por seus investimentos no setor, com aportes gigantescos em empresas relacionadas à tecnologia blockchain, como a rede Solana Labs, que levantou 314 milhões de dólares, e a plataforma de negociação de NFTs Open Sea, que recebeu 23 milhões de dólares. O portfólio da empresa também conta com projetos como a corretora cripto Coinbase, a criptomoeda Diem, desenvolvida pelo Facebook, e os criptoativos Compound e Maker, entre vários outros.

O novo fundo bilionário é um indicativo de que a empresa acredita no potencial da tecnologia blockchain e realmente acredita que os criptoativos vieram para ficar.

Além do novo fundo, a empresa anunciou também a contratação de cinco novos executivos, entre eles Bill Hinman, que já foi diretor da autoridade reguladora para valores mobiliários, a SEC, e Tomicah Tillemann, que já atuou como consultor do presidente Joe Biden.

