Gestora lança ETF focado apenas em empresas de mineração de criptomoedas

A gestora de ativos Viridi Funds anunciou o lançamento, na plataforma Arca, da bolsa de valores dos EUA, NYSE, de um ETF focado apenas em empresas de mineração de criptoativos.

Chamado de "ETF Viridi Cleaner Energy Crypto-Mining & Semiconductor", o fundo investirá em criptomineração e empresas de infraestrutura de capital aberto com foco no meio ambiente.

Em entrevista publicada no site The Block, o CEO da Viridi Funds, Wes Fulford, afirmou que a escolha das empresas nas quais o ETF terá exposição será feita com base na matriz energética utilizada pela mineradora para realizar a atividade.

Inicialmente, o ETF, que será negociado com o ticker RIGZ, investirá o seu patrimônio em mineradoras como a Bitfarms, a Marathon Digital Holdings, a Hut 8 Mining e também em empresas indiretamente ligadas à atividade, como a Nvidia, a AMD e a Samsung Electronics, entre outras. O fundo vai investir 80% do seu patrimônio em mineradoras e o restante em empresas de infraestrutura de mineração.

Fulford também afirmou à publicação que a sua empresa pretende oferecer outros produtos "temáticos" ligados ao mercado de criptoativos. A Viridi Funds tem entre seus investidores empresas como a Alameda Ventures, a CoinShares e a Luxor Technology, entre outras.