Gestor de fundo de investimentos em criptoativos lança livro sobre o mercado

Gestor de portólio da Hashdex e colunista do site Future of Money, João Marco Braga da Cunha lançou, na última semana, o seu primeiro livro. “Ordem, Progresso, Dinheiro ou Groselha” aborda o mercado com uma pitada de humor e reúne artigos de opinião do autor publicados em portais como esta EXAME e também os jornais Valor Econômico e O Globo.

"Trata-se de uma coletânea de 43 artigos (sendo dois inéditos) e o título é uma referência às quatro partes temáticas que o compõem: política, economia, finanças e outros temas", disse o economista, que atua há mais de uma década no mercado financeiro e está ha pouco mais de um ano na Hashdex, gestora de investimentos especializada em produtos ligados ao mercado de criptoativos.

“O autor desenvolveu uma linguagem própria que alia o rigor técnico do economista à sagacidade de uma boa história de bar”, comenta Francisco Junqueira, professor de economia da FGV, na orelha do livro, que está à venda por 33 reais nas lojas Amazon, Americanas, Submarino e Shoptime.

No Future of Money, João já publicou dois textos. O primeiro, "As tecnologias dos fora da lei", fala sobre como criminosos usam novas tecnologias para realizar atividades ilegais e como se manter preso a soluções antigas não poderá resolver o problema.

O segundo, "Chutando a bolha do bitcoin", traz explicação do economista sobre uma das críticas mais comuns ao bitcoin — de que se trata de uma bolha financeira —, que, segundo o próprio, não é justificada pelos fatos.

