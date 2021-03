Fabricante de carros de luxo lança tokens em blockchain para financiar novo modelo

A fabricante de veículos superesportivos artesanais Mazzanti Automobili, da Itália, anunciou nesta quinta-feira, 25, o lançamento de uma security token offering (STO) com o objetivo de financiar o lançamento de uma edição especial do modelo Evantra Millecavalli.

No comunicado, a Mazzanti afirma que o STO permitirá aos investidores comprar os tokens MZZ ao preço de 1 euro cada — a ideia é arrecadar 1 milhão de euros com a operação. Os tokens terão direito a 50% da receita obtida com a venda do supercarro.

Luca Mazzanti, fundador da empresa, fiz que os planos de fazer um STO já são antigos e que, agora, a empresa também irá aceitar bitcoin como meio de pagamento por seus supercarros.

"O STO é uma oportunidade incrível para a Mazzanti; representa uma fase de crescimento, ao mesmo tempo em que os investidores podem participar de um negócio de luxo com uma expectativa de lucro que tem apelo muito forte. A Mazzanti tem a possibilidade de chegar a um IPO nos próximos três anos, então esse STO é a porta de entrada para potencializar o futuro desta empresa e o seu valor", disse o italiano.

Os tokens MZZ serão emitidos pela Mezzanti através da Blockstream AMP, plataforma de tokenização de valores construída na Liquid, uma sidechain da rede do bitcoin que é integrada à plataforma STOKR, onde poderão ser adquiridos. Apenas cidadãos europeus podem participar da oferta, cujo investimento mínimo é de 50 euros.

A STOKR, sediada em Luxemburgo, tem realizado diversos STOs na Europa, e é procurada justamente por atender aos requisitos das autoridades financeiras da União Europeia, lançando tokens que atendem às leis do mercado de capitais local.

O Evantra Millecavalli "convencional" — não a edição especial que será desenvolvida com o valor obtido no STO — tem, como o nome sugere, é equipado com um motor V8 com mais de 1.000cv de potência, que acelera de 0 a 100km/h em 2,7 segundos e pode chagar a 400km/h. Quando foi lançado, em 2016, teve sua produção limitada a 25 unidades, vendidas a mais de 1 milhão de dólares cada.

O que é um STO?

Uma security token é um token em blockchain que representa um contrato de investimento em um determinado ativo, como ações, títulos, fundos e fundos de investimento imobiliário (REIT).

Quando você investe, por exemplo, em ações, as informações de propriedade são gravadas em um documento e emitidas como um certificado digital (por exemplo, um arquivo PDF). Para as STOs, é o mesmo processo, mas gravado em uma blockchain e emitido como um token. Uma security token, então, representa as informações de propriedade do produto de investimento, que são gravadas em uma blockchain.

O banco BTG Pactual, por exemplo, lançou uma STO para o seu token ReitBZ, primeiro token do mundo a pagar dividendos de imóveis — cada token ReitBZ equivale a uma participação em fundo de imóveis do banco. Outros exemplos incluem o STO de empresas como a venture capital Blockchain Capital, à plataforma de serviços financeiros com criptoativos Nexo, entre muitas outras, que inclui ativos até como criação de gado e garrafas de vinho.