Ex-gestor do Goldman Sachs, Raoul Pal investe 98% do patrimônio em bitcoin

Famoso depois de construir uma carreira de sucesso como gestor de fundos hedge e trader da Goldman Sachs e, segundo o próprio, se aposentar aos 36 anos de idade, Raoul Pal divulgou uma informação bombástica: trocou 98% do seu patrimônio por bitcoin e ether, o criptoativo da Ethereum.

“Ok, última bomba: tenho uma ordem de venda aberta para amanhã, para vender todo o meu ouro e depois comprar BTC e ETH (80/20). Eu não tenho nada além disso (exceto por alguns títulos e algum dinheiro). 98% do meu patrimônio líquido. Veja, você não pode categorizar, exceto por ‘irresponsavelmente otimista’. Boa noite a todos”, publicou, em sua página no Twitter, na noite do último domingo (29).

Ok, last bomb – I have a sell order in tomorrow to sell all my gold and to scale in to buy BTC and ETH (80/20). I dont own anything else (except some bond calls and some $’s). 98% of my liquid net worth. See, you can’t categorize me except #irresponsiblylong Good night all.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) November 30, 2020