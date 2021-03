Empresas de bitcoin estão entre as preferidas dos brasileiros que investem nos EUA

Um levantamento realizado pela Stake, startup que viabiliza que brasileiros invistam em ações na bolsa de valores dos Estados Unidos, revelou que os brasileiros estão de olho na indústria de criptoativos: dos 10 papéis mais comprados por investidores do Brasil, dois são deste setor.

Além dos criptoativos, outros dois setores também estão bem cotados entre os investidores brasileiros que buscam exposição às companhias norte-americanas: carros elétricos e cannabis.

O primeiro é o favorito da maioria, o que levou Tesla e NIO a ocuparem as duas primeiras colocações na lista. A Apple, que já foi a mais desejada pelos brasileiros, segue firme no topo, na terceira colocação. Depois vêm Churchill Capital Corp (finanças), Palantir (software/tecnologia), GameStop (varejo/games) e AMC Entertainment (entretenimento).

A oitava colocada é a Riot Blockchain, que concentra esforços na construção, suporte e operação de tecnologias ligadas aos criptoativos, e nona é a Marathon Patent Group, conhecida por seus investimentos em bitcoin, seja pela compra da criptomoeda com suas reservas ou pela produção de equipamentos para mineração.

O mercado de cannabis também ficou em alta ao longo do mês de fevereiro, quando a Tylray, empresa envolvida na pesquisa, cultivo, processamento e distribuição de cannabis para uso medicinal, ficou com a décima posição no ranking das ações mais compradas por brasileiros.

Confira abaixo a lista completa das ações americanas e de ETFs (fundos que replicam índices) mais negociados pelos brasileiros no primeiro mês do ano:

Top 10 ações

1 - Tesla (TSLA)

2 - Nio (NIO)

3 - Apple (AAPL)

4 - Churchill Capital Corp IV (CCIV)

5 - Palantir (PLTR)

6 - GameStop (GME)

7 - AMC Entertainment (AMC)

8 - Riot Blockchain (RIOT)

9 - Marathon Digital Holdings (MARA)

10 - Tilray (TLRY)

Top 10 ETFs

1 - ARK Innovation (ARKK)

2 - ARK Genomic Revolution (ARKG)

3 - ARK Fintech Innovation (ARKF)

4 - Vanguard S&P 500 (VOO)

5 - ARK Autonomous Technology & Robotics (ARKQ)

6 - iShares Global Clean Energy (ICLN)

7 - ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

8 - AroShares Ultra VIX Short-Term Futures (UVXY)

9 - ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)

10 - iShares Silver Trust (SLV)

por Cointelegraph Brasil

