Empresa listada na Nasdaq anuncia compra de US$ 150 milhões em bitcoin

A Marathon Patent Group, empresa de capital aberto cujas ações são negociadas na Nasdaq, anunciou a compra de 150 milhões de dólares em bitcoin.

O CEO da Marathon, Merrick Okamoto, disse ao site The Block que a compra foi feita através das reservas em dinheiro da empresa, como forma de expandir seu fundo de tesouro, totalizando 4.813 BTC nesta que foi a primeira compra da criptoativos da empresa.

A Marathon atua no mercado de mineração de bitcoin desde 2017, com 2.560 máquinas mineradoras que geram entre 1,5 a 2 bitcoins por dia. A empresa tem uma capitalização de mercado de 1,68 bilhão de dólares e cresceu 25% nos últimos cinco anos.

Recentemente, a empresa vendeu 200 milhões de dólares em ações e encomendou 100 mil unidades de máquinas mineradoras S19 da Bitmain, o que irá aumentar a capacidade de produção para algo entre 55 e 60 BTC por dia, segundo expectativas da própria companhia.

Okamoto também falou sobre a nova aquisição milionária: “Aproveitamos o nosso dinheiro disponível para investir em bitcoin agora, transformamos nosso potencial de ser um investimento puro em uma realidade. Também acreditamos que manter parte de nossas reservas do tesouro em bitcoin será uma estratégia de longo prazo melhor do que manter dólares americanos, semelhante a outras empresas com visão de futuro como a MicroStrategy.”

No começo deste mês, a Marathon levantou 250 milhões de dólares em uma rodada de investimento, mas o CEO da mineradora nega que o financiamento tenha sido usado para comprar bitcoin.

Segundo ele, a empresa já possuía 425 milhões de dólares antes do aporte, e foram esses fundos que foram usados para a operação, executada pela empresa de serviços financeiros com criptoativos NYDIG. No último mês, a empresa também ajudou a seguradora MassMutual a adquirir cerca de 100 milhões de dólares em bitcoin.

A compra da Marathon foi feita no dia 21 de janeiro, quando o preço do bitcoin estava em 31.135 dólares. Nesta segunda-feira, 25, o maior criptoativo do mundo é negociado acima de 33 mil dólares.

