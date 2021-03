Empresa cria fundo de R$ 1 bilhão para investir em startups de criptoativos

A Crypto.com, empresa de serviços financeiros com criptoativos, anunciou nesta quinta-feira, 4, o lançamento de uma venture capital para financiar startups e iniciativas promissoras do mercado cripto. Inicialmente, o novo braço da empresa terá 200 milhões de dólares (1,1 bilhão de reais) disponíveis para investir no setor.

“A Crypto.com Capital oferece duas coisas aos empreendedores da indústria cripto: um investidor respeitável, líder nmo setor, para suas rodadas Seed ou Série A e prioridade de lançamento na plataforma cripto de varejo de crescimento mais rápido do mundo, que tem mais de 10 milhões de usuários", disse Kris Marszalek, cofundador e CEO da empresa, em comunicado.

No caso de rodadas seed, a Crypto.com Capital pretende investir valores a partir de 100 mil dólares (560 mil reais), com teto de 3 milhões de dólares (16,8 milhões de reais). Já para rodadas de Série A, a companhia pode alocar em startups ligadas ao universo de criptoativos e blockchain entre 3 milhões e 10 milhões de dólares.

No texto de divulgação da novidade, a empresa afirma que a Crypto.com Capital tem como objetivo "expandir as parcerias da empresa na indústria de criptoativos e blockchain". Fundada em 2016, a Crypto.com oferece uma carteira digital com serviços que vão de cartão de crédito Visa a empréstimos, poupança e negociação de criptoativos.

A Crypto.com também anunciou nesta semana que será uma das principais patrocinadoras da equipe Aston Martin, da Fórmula 1. Segundo as empresas, o contrato de patrocínio é de "vários anos" e trará "experiências e oportunidades exclusivas para os traders e fãs de esporte".

Ações semelhantes já foram feitas por outras empresas em parceria com outras grandes marcas do esporte, como a Nascar e a Premier League, mas esta é a primeira vez que uma marca ligada ao mercado de criptoativos fecha acordo de patrocínio na principal categoria do automobilismo mundial.

