Dia 2 da Crypto Week destaca diversifcação de portólio e sustentabilidade

O segundo dia da Crypto Week, maior evento online de criptoativos do mundo, apresentado pela EXAME, reuniu nesta terça-feira, 27, alguns dos principais nomes do setor no Brasil. Entre os assuntos discutidos, destaque para a tokenização de ativos - de direitos esportivos aos créditos de carbono -, tributação, impacto social e muito mais.

Um dos destaques do dia, o painel "Cripto além da moeda: como diversificar seu portfólio de criptoativos?", que contou com a participação de Thata Saeter (CMO da Convex Research), André Franco (Analista de criptomoedas da Empiricus), João Paulo de Oliveira (Fundador da Nox Bitcoin) e Nicholas Sacchi (especialista em criptoativos do BTG Pactual), especialistas debateram, inicialmente, como o bitcoin pode ser um ativo para complementar a carteira dos investidores, abordando seu uso como reserva de valor diante de políticas monetárias expansionistas, citando o aumento de sua adoção por investidores institucionais.

No começo da tarde, o CEO da Moss, Luiz Adaime falou sobre a tokenização de créditos de carbono, principal produto da empresa. Ele falou sobre a perspectiva de crescimento do mercado de créditos de carbono, citando a expectativa de especialistas de que o setor tenha oferta 15 vezes superior à demanda até 2030 e que a empresa se torne referência no mercado de produtos ambientais no futuro próximo, divulgando inclusive planos de lançamento de outros produtos, de diferentes mercados, ligados à sustentabilidade, como orgânicos e NFTs.

Já no painel "A Nova Economia Digital: Uma nova Infraestrutura para mercado financeiro e um excelente momento para entrar neste mercado", os executivos da Holding 2TM, Reinaldo Rabelo (CEO do Mercado Bitcoin), Fabrício Tota (Diretor do Mercado Bitcoin Digital Assets), Guto Antunes (Diretor da MezaPro) e Ronaldo Faria (CEO da Bitrust), discutiram como as criptomoedas e a tecnologia blockchain se popularizaram recentemente, e quais as oportunidades desta nova economia digital.

Citando a importância e relevância do ecossistema dos criptoativos, explicaram como a tecnologia blockchain pode ser utilizada para criar a nova infraestrutura do mercado de negócios. Também mencionaram a entrada dos investidores institucionais no mercado, comparando a relevância da blockchain com a web 3.0 e debateram sobre a custódia e regulação dessa nova classe de ativos.

Além disso, o segundo dia da Crypto Week contou ainda com debates sobre as ofertas iniciais de criptomoedas (ICOs, an sigla em inglês); tokens de utilidade (utility tokens), fan tokens e tokenização de direitos esportivos; formas de impacto social com uso de criptoativos; e regulação do mercado de criptoativos - você pode assistir à todas as palestras desta terça no site do evento.

Nesta quarta-feira, a partir das 10h da manhã, começa o terceiro dia do evento, com paineis sobre o novo ETF de criptoativos da Hashdex, listado esta semana na B3; mineração de bitcoin; finanças descentralizadas (DeFi); e a participação de nomes de peso do mercado cripto internacional como o megainvestidor Dan Tapiero, o escritor Don Tapscott e Alexandre Van de Sande, da Ethereum Foundation.

A Crypto Week terá oito palestras ao longo do seu terceiro dia, todas ao vivo e com inscrição gratuita no site oficial do evento.

