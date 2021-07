Conmebol lança NFTs da Copa América: token do troféu tem lance de R$16 mil

Depois de Cristiano Ronaldo receber um troféu da Uefa, pela artilharia da Eurocopa, contendo dados de registro dos seus gols em blockchain, a Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) também decidiu apostar na tecnologia e anunciou o lançamento de NFTs da Copa América - incluindo tokens da Seleção Brasileira e do troféu de campeão, conquistado pela Argentina.

Como forma de celebrar o término da competição, encerrada no último sábado, 10, com a vitória dos argentinos sobre o Brasil, por 1 a 0, a Conmebol anunciou parceria com a Ethernity Chain para o lançamento de tokens não-fungíveis comemorativos.

Além de um NFT do troféu da competição, serão lançados outros quatro tokens: dois em homenagems a cada uma das equipes finalistas, um do time campeão e um dos trofeus dados aos artilheiros da competição, o argentino Lionel Messi. Cada NFT tem uma tiragem específica, que varia de um a 75.

Dos cinco NFTs oficiais da 47ª edição da Copa América, dois já foram vendidos - o do time campeão, arrematado por 931 dólares, ou cerca de 500 reais; e o dos artilheiros, vendido por 4.507 dólares, ou mais de 23 mil reais. Os outros três leilões continuam abertos no site da Ethernity Chain. O NFT do troféu da competição já tem lance de 3.135 dólares (16.221 reais).

A Ethernity Chain é uma plataforma que pretende explorar a aplicação dos tokens não-fungíveis, mais conhecidos como NFTs. Ao contrário de outras plataformas do gênero, que permitem que qualquer pessoa emita o seu próprio token na blockchain, na Ethernity apenas a própria empresa pode fazê-lo, e em geral busca artistas ou personalidades consagradas para lançar suas coleções. Pelé e Muhammad Ali são exemplos de nomes famosos que já foram eternizados em NFTs oficiais na plataforma digital.