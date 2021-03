Com Google e outros grandes investidores, Blockchain.com capta R$ 650 milhões

A Blockchain.com, uma das principais carteiras e corretoras de criptoativos do mundo, anunciou a captação de 120 milhões de dólares (cerca de 650 milhões de reais) em nova rodada de investimentos liderada por empresas como Google Ventures (hoje chamada GV), Moore Strategic Ventures, Eldridge, Access Industries, Kyle Bass, entre outras.

A empresa foi uma das primeiras do mercado de criptoativos a contar com aporte de venture capitals quando fez sua primeira rodada de investimentos, no final de 2014. Com a rodada atual, a empresa chega a 190 milhões de dólares captados em sua história.

“O que mais me anima neste momento é o enorme otimismo por parte de investidores institucionais sérios sobre os criptoativos”, disse Peter Smith, fundador e CEO da companhia, em uma publicação no site oficial da empresa.

“Na verdade, o atual movimento de alta é dominado por histórias de empresas, fundos de investimento e instituições da Fortune 500 que direcionam fundos para os criptoativos. O fato de que os melhores macro investidores do mundo participaram da nossa última rodada de investimentos é mais uma prova de que as instituições estão analisando seriamente sua estratégia sobre cripto”, disse o executivo.

Segundo Smith, quando a empresa fez sua primeira rodada de investimentos, em 2014, o bitcoin valia "apenas algumas centenas de dólares" e a empresa tinha cerca de 2 milhões de carteiras. Atualmente, diz o executivo, são mais de 65 milhões de carteiras, criadas em mais de 200 países, e o bitcoin "acabou de cruzar o incrível preço-alvo de 50 mil dólares".

Peter Smith ainda afirmou que, desde 2012, 28% de todas as transações envolvendo bitcoin aconteceram via Blockchain.com, representando um volume de bilhões de dólares. Para ele, o investimento é importante para escalonar o negócio em um momento de aceleração do processo de digitalização da economia: "Uma mudança fundamental para as comunicações, o comércio e os investimentos, que mudará o mundo para sempre".

"As empresas estão adicionando bitcoin a seus balanços, os bancos centrais estão percebendo as inovações no setor de DeFi [finanças descentralizadas] e estamos vendo recorde atrás de recorde nos preços", completou.

No curso "Decifrando as Criptomoedas" da EXAME Academy, Nicholas Sacchi, head de criptoativos da Exame, mergulha no universo de criptoativos, com o objetivo de desmistificar e trazer clareza sobre o funcionamento. Confira.