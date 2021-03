Com apoio da Nasdaq, gestora brasileira lança 1º ETF de criptoativos do mundo

A gestora brasileira Hashdex anunciou nesta terça-feira, 9, o lançamento do primeiro ETF (Exchange Traded Fund) de criptoativos do mundo. O fundo, chamado Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF, será negociado na Bolsa de Valores de Bermudas (BSX) e promete ser "uma solução segura e regulada para investidores institucionais ganharem exposição ao mercado de criptomoedas".

O ETF vai rastrear o índice Nasdaq Crypto Index (NCI), desenvolvido pela Nasdaq e pela própria Hashdex para representar o mercado de criptoativos. O NCI será rebalanceado a cada três meses, a fim de manter uma representação atual deste mercado, e será mantido pelo agente de cálculo da Nasdaq, o CF Benchmarks.

“Com o suporte da Nasdaq, do seu agente de cálculo CF Benchmarks e da BSX, estamos extremamente felizes em trazer ao mercado o primeiro ETF de cripto do mundo. Essa é uma grande conquista que mostra a maturidade do mercado de criptomoedas, que conquistou um patamar de respeito em 2020. Além disso, o lançamento também consolida nossa presença como um player global relevante neste segmento”, disse o CEO da Hashdex, Marcelo Sampaio.

Como Bermudas tem regulamentação avançada e amigável para o mercado de ativos digitais, a BSX foi a bolsa escolhida para manter o ETF. A aprovação para a listagem do fundo já tinha sido anunciada pela BSX em setembro de 2020, mas apenas agora as operações foram iniciadas.

Por não estar listado nos EUA, o ETF ainda não tem a aprovação da SEC, o órgão regulados norte-americano. Mesmo assim, para Sampaio, o ETF pode acelerar a adoção institucional dos criptoativos: “O produto também deve acelerar a entrada de investidores institucionais em cripto, seguindo uma tendência que ganhou muito fôlego nos últimos meses.”

“Vimos um desenvolvimento na maturidade do ecossistema de criptomoedas, que pode ser explorado por um índice baseado em regras, como o Nasdaq Crypto Index”, afirmou Stephen Koshansky, chefe de produtos e pesquisa de ativos digitais da Nasdaq. “A Nasdaq trabalhou de perto com a Hashdex para criar critérios para o índice, que são objetivos na seleção de ativos para representar o mercado de criptomoedas. Eles serão filtrados e examinados por bolsas e provedores de custódia confiáveis”, diz.

A exposição ao ETF Nasdaq Crypto Index está disponível para investidores brasileiros por meio de três fundos que a Hashdex distribui no país. Para atender a todos os perfis de investidores, os fundos oferecem 20%, 40% ou 100% de exposição ao ETF. Eles podem ser encontrados em algumas das maiores plataformas de investimentos do país.