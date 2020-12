Coleção de arte digital em blockchain é vendida por quase R$ 4 milhões

Uma coleção de arte digital registrada em blockchain criada por um artista de nome Beeple, alcançou incríveis 777.777 dólares (quase 4 milhões de reais) em leilão realizado no último domingo (13) na plataforma especializada Nifty Gateway, que pertece à Gemini, a exchange de criptoativos dos irmãos Winklevoss.

Chamada de “The Complete MF Collection”, a coleção incluía 20 obras de arte digitais, únicas e exclusivas, criadas por Beeple, além de um token físico que poderá ser registrado no site oficial do artista e permitirá ao seu proprietário acrescentar informações offchain a ele.

Conhecidas como NFT Art, em referência ao fato das obras de arte serem representadas por tokens não-fungíveis (ou “non-fungible tokens”, termo em inglês que forma a sigla NFT), essas obras são únicas e registradas em blockchain, o que garante sua origem e autenticidade e, mais importante, que ninguém poderá copiá-las ou pirateá-las.

No caso da coleção leiloada neste final de semana, uma disputa acirrada entre dois possíveis compradores se estendeu até o último segundo do leilão, que começou em 130 mil dólares. Foram 20 lances dos usuários de nome “illestrater”, que se identificou como sendo Tim Kang, e do anônimo “metakovan”, até que o primeiro desse o lance vencedor a 1 segundo do fim do leilão.

Kang afirmou que Beeple “desenhou uma obra compreensível, com precisão nos detalhes em todo os seus espectros físico e digital, em um calibre incomparável”. Ele acrescentou: “Sua ética de trabalho consistente, sua compreensão criativa e o timing divino de sua obra marcaram a história da arte e da criptografia.”

Ao todo, o mercado primário do leilão com obras de Beeple no último fim de semana arrecadou 3,5 milhões de dólares, ou mais de 17,5 milhões de reais — além da coleção, também foram vendidas outras obras do artistas.

“O universo dos NFTs teve uma ascensão meteórica no ano passado e considerávamos que uma venda como essa era inevitável. Pode ter sido uma das primeiras do tipo, mas certamente não será a última”, disse o chefe de relações artísticas da Nifty Gateway, Tommy Kimmelman, ao site Decrypt.

Segundo dados do site Art, já foram feitas mais de 5 milhões de vendas de NFT Art no mundo, que totalizam um valor superior a 130 milhões de dólares.

O que são os NFTs

Os tokens não-fungíveis são tokens registrados em blockchain que contêm informações de identificação registradas em seus contratos inteligentes. São essas informações que tornam cada NFT diferente um do outro. Como cada NFT é único, eles não são intercambiáveis. Assim, não podem ser trocados, simplesmente porque não há dois iguais. Outra característica importante é o fato dos NFTs serem indivisíveis. Isso significa que você não pode enviar uma parte de um NFT para alguém.

Tudo isso diferencia os NFTs de criptoativos “comuns”, como, por exemplo, o bitcoin. Esses criptoativos são chamados de tokens fungíveis, e podem ser trocados. Você pode enviar um bitcoin para alguém, e essa pessoa pode te enviar um bitcoin, e ambos continuarão com a mesma coisa. No caso dos NFTs, isso não acontece, já que não existem dois NFTs iguais.

Essas características fazem com que os NFTs levem as aplicações da tecnologia blockchain para muito além das moedas digitais. E a comercialização de arte é apenas um deles.

Como os artistas digitais sempre enfrentaram dificuldades para proteger seus direitos autorais online, os NFTs se mostraram eficientes, permitindo que vendam suas obras com segurança, pois permitem que atributos detalhados sejam adicionados ao contrato inteligente único de cada token, como a identidade do proprietário, metadados ou links de arquivos seguros.

Além das artes, NFTs também já são comuns para itens colecionáveis, como cards esportivos por exemplo — recentemente, um card do jogador de futebol francês Kylian Mbappé foi vendido por quase 80 mil dólares. Outras possíveis aplicações para os NFTs são a tokenização de ativos do mundo real, como imóveis, a venda de ingressos para eventos, o licenciamento de marcas, entre milhares (ou milhões) de outras coisas.