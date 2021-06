COI lança NFTs colecionáveis em blockchain com temática das Olimpíadas

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou na quinta-feira, 3, o lançamento de uma série de NFTs colecionáveis com temática das Olimpíadas em parceria com a nWay, subsidiária da Animoca Brands, empresa responsável por grandes projetos de tokens não fungíveis em blockchain, como o jogo F1 Delta Time, licenciado pela principal categoria do automobilismo mundial.

Os NFTs das Olimpíadas serão versões digitais dos tradicionais broches (ou "pins") usados desde a primeira edição dos Jogos, em Atenas, em 1896. “Os broches olímpicos começaram como uma forma de identificar atletas, juízes e dirigentes, mas nos últimos 125 anos tornaram-se uma tradição dos Jogos Olímpicos, onde todos, dos atletas à equipes de eventos, jornalistas e espectadores, participam para coletar e trocar distintivos na Vila Olímpica e além”, disse Timo Lumme, diretor executivo de marketing do COI. “O anúncio de hoje é uma evolução natural dessa tradição, em linha com a Agenda Olímpica e a estratégia digital do COI de abraçar novas tecnologias digitais para promover os valores olímpicos e aumentar as relações diretas com nossos fãs. Eles agora podem se conectar com a emoção dos Jogos de uma maneira totalmente nova e possuir um pedaço da história olímpica.”

They're here! The very first Olympic NFT Pins are available now for collection. Historic pins from classic Olympic Games.@nWayPlayNFT — Olympics (@Olympics) June 3, 2021

Os colecionadores poderão obter os NFTs das Olimpíadas de três formas: comprando "pacotinhos" com broches digitais aleatórios na plataforma nWayPlay; comprando broches específicos, de outros colecionadores, no mercado secundário da própria plataforma; e jogando um game online temático das Olimpíadas de Inverno de 2022, que serão realizadas em fevereiro, em Pequim, na China. O jogo, entretanto, será lançado apenas no segundo semestre de 2021.

“Estamos honrados em colaborar com o COI para trazer a coleção de NFTs Pins Olímpicos para o mercado da nWayPlay pela primeira vez”, disse Taehoon Kim, CEO da nWay. “Usamos nossa experiência como desenvolvedores de jogos para incorporar modelos 3D de alta qualidade com animação e efeitos visuais para criar NFTs verdadeiramente premium”.

Os Pins Olímpicos começarão a ser vendidos na plataforma nWayPlay a partir do dia 17 de junho, e o mercado secundário, no qual os colecionadores negociam seus pins entre si, começará a funcionar logo depois. Os "pacotinhos" com os NFTs custarão de 9 a 499 dólares (de 45 e 2.500 reais) e incluirão pins de todas as edições das Olimpíadas da era moderna. Os preços variam de acordo com a raridade de cada broche digital.

O lançamento dos pins digitais vem como resposta ao contexto da pandemia, que impôs uma série de restrições à presença de públicos nos Jogos de Tóquio, que começam no próximo dia 23 de julho. Sem a presença massiva do público e com a obrigação do distancialmento social, a tradicional troca dos pins pessoalmente se torna inviável.

Os NFTs — sigla para non-fungible tokens, ou "tokens não fungíveis", em português" — são uma espécie de criptomoeda com características diferentes de ativos como o bitcoin e o ether, por exemplo, porque são únicos e indivisíveis. Eles se tornaram populares no último ano como representação de desenhos, vídeos e músicas e criaram um mercado multimilionário onde consumidores buscam a posse de ativos únicos e exclusivos. No caso dos NFTs das Olimpíadas, mesmo no caso da existência de diversos tokens com a mesma arte, cada um deles é único, pois possui um número de série diferente.