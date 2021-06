CEO do Twitter vai discutir mitos do bitcoin em evento com ARK e Elon Musk

O CEO do Twitter, Jack Dorsey, anunciou na última quinta-feira, 24, o lançamento do projeto "The B Word - Como Instituições Podem Abraçar o Bitcoin", iniciativa que pretende rebater narrativas falsas sobre o bitcoin. Trata-se de um evento online com palestras, debates e outras atividades, que será realizado em 21 de julho, com grandes nomes do setor de criptoativos e do mercado financeiro tradicional.

"O desenvolvimento da comunidade bitcoin acima de tudo. Conforme mais empresas e instituições se juntam à mistura, nós queremos ajudar a proteger e divulgar o que faz do desenvolvimento aberto do bitcoin tão perfeito. O foco desse dia é educar e promover ações para fazer simplesmente isso", disse Jack Dorsey, no Twitter.

The #bitcoin development community above all else. As more companies and institutions get into the mix, we all want to help protect and spread what makes #bitcoin open development so perfect. This day is focused on education and actions to do just that.https://t.co/5pxX1LIVVA — jack (@jack) June 24, 2021

"The B Word" é uma realização da Conselho Cripto para a Inovação (CCI, na sigla em inglês), instituição que reúne grandes empresas do setor. Além da Square, o evento tem apoio também da Ark Invest e terá palestra com Cathie Wood, fundadora e CEO da gestora. Adam Back, um dos nomes por trás da criação do bitcoin, também terá uma palestra no evento, que conta com trilhas como "desmistificando o bitcoin", "bitcoin como uma ferramenta de empoderamento econômico", entre vários outros.

A iniciativa chamou a atenção de Elon Musk, que começou fazendo piada sobre qual seria o significado da letra "B" no nome do projeto. Dorsey, então, convidou Musk para uma conversa durante o evento, e o CEO da Tesla afirmou aceitar o convite.

For the Bitcurious? Very well then, let’s do it 😉 — Elon Musk (@elonmusk) June 25, 2021

Musk e a Tesla são apontados como dois dos responsáveis pela queda recente no preço do bitcoin, depois que o executivo afirmou que a companhia deixaria de aceitar bitcoin como pagamento devido aos impactos ambientais provocados pela mineração do criptoativo - tema que certamente será discutido no evento, já que é motivo de controvérsia.

"O 'The B Word' vai oferecer uma experiência ao vivo e uma biblioteca de conteúdo para a comunidade de investidores, permitindo uma discussão mais informada sobre o papel do bitcoin para instituições espalhadas pelo mundo", diz o site oficial do evento, cujas inscrições são gratuitas.