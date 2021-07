CEO do Twitter, Jack Dorsey cria plataforma para levar DeFi à rede Bitcoin

CEO do Twitter, Jack Dorsey anunciou na noite de quinta-feira, 15, que a empresa de serviços financeiros Square, também comandada por ele, está desenvolvendo uma nova plataforma para levar serviços de finanças descentralizadas (DeFi) à rede Bitcoin.

"A Square está criando um novo negócio (junto com Seller, Cash App e Tidal), focado na construção de uma plataforma de desenvolvimento aberto com o único objetivo de facilitar a criação de serviços financeiros descentralizados, sem custódia, e sem necessidade de permissões. Nosso foco principal é a rede Bitcoin. O seu nome é TBD", disse, em uma sequência publicada na rede social, deixando no ar a dúvida sobre o nome da plataforma, já que TBD é a sigla para "to be defined", ou "a ser definido", em português.

Há algumas semanas, Dorsey e a Square já haviam anunciado a criação de uma carteira física ("hardware wallet") de código aberto para armazenar bitcoin, deixando claro que um dos focos da companhia é facilitar o uso da principal criptomoeda do mundo com projetos de código aberto.

Jack Dorsey é conhecido por suas posições favoráveis ao bitcoin, tendo inclusive dito que deixaria o Twitter e a Square para focar na criptomoeda. No anúncio mais recente, ele enfatizou que tudo que for feito pela Square terá código aberto.

"Como a nossa nova hardware wallet de bitcoin, faremos isso completamente aberto. Roadmap, desenvolvimento, código, tudo aberto. [Mike] Brock está construindo e liderando este time, e temos algumas ideias sobre o início da plataforma que queremos construir", disse o executivo.

As atuais aplicações de DeFi são construídas geralmente na rede Ethereum, e se tornaram um enorme sucesso, criando um mercado de bilhões de dólares com o seu crescimento nos últimos dois anos. Sua chegada à rede Bitcoin pode se tornar uma das principais melhorias deste blockchain e pode ser facilitado pela ativação do Taproot, atualização recém-aprovada para a rede Bitcoin e que, entre outras coisas, permitirá o uso de contratos inteligentes (smart contracts), base para soluções de DeFi, no principal blockchain do mundo.