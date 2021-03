CEO da Uber diz que empresa poderá aceitar pagamentos em bitcoin

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, anunciou em entrevista nesta quinta-feira, 11, que a empresa poderá aceitar bitcoin ou outras criptomoedas como meio de pagamento futuramente. "Se houver benefício, se houver necessidade, nós o faremos", disse o executivo à CNBC.

"Assim como aceitamos todos os tipos de moedas locais, vamos analisar a criptomoeda e/ou o bitcoin em termos de meio de pagamentos. Isso é bom para os negócios, é bom para nossos passageiros e 'comedores' [referência aos usuários da ferramenta de entregas de comida Uber Eats]", dise Dara, que completou: "Mas não vamos fazer isso como forma de se promover".

Ao mesmo em que se mostrou aberto ao mercado de criptoativos como forma de oferecer um novo método de pagamentos, o executivo afirmou que a empresa não pretende alocar parte do seu patrimônio em bitcoin ou outros ativos digitais: "Essa é uma conversa que foi rapidamente descartada. Vamos manter o nosso dinheiro seguro. Não estamos no ramo da especulação", provocou.

Não é a primeira vez que a Uber demonstra interesse no mercado de criptoativos. No final de 2019, a empresa se tornou parte da então chamada Libra Association, atualmente renomeada para Diem. A associação, liderada pelo Facebook, reúne diversas empresas com o objetivo de lançar uma criptomoeda própria.

O início de 2021 tem sido agitado para o mercado de criptoativos por causa da alta nos preços e o interesse de grandes empresas pelo setor. No início de fevereiro, a Visa anunciou a integração dos ativos digitais à sua rede, sendo seguida pela Mastercard nesta quinta-feira.

O fato mais relevante, entretanto, aconteceu na última segunda-feira, quando a Tesla anunciou a entrada no mercado ao comprar 1,5 bilhão em bitcoin. Desde então, líderes de outras empresas, como Twitter e General Motors, indicarem que podem seguir pelo mesmo caminho. Também nesta qunita, o banco mais antigo dos EUA, o BNY Mellon, também anunciou sua entrada no mercado cripto.

